Дебют HBO Max в Украине – все подробности о подписке и контенте

Официальный сайт стриминга HBO Max заговорил на украинском языке – с локализацией, обещанием «Уже скоро» и четкими ценами.

Фото: Google Play

Фанаты «Игры престолов», «Дюны» и свежих блокбастеров Warner Bros могут выдохнуть с облегчением: стриминговый гигант HBO Max вскоре появится на украинском рынке. Сайт сервиса, который ранее молчал о наших просторах, вдруг засиял украинской версией интерфейса, а вместе с ней — загадочной надписью «Скоро» и прозрачными тарифами.

Предусмотрено два гибких плана, адаптированных под разные потребности зрителей. Базовый «Стандарт» обойдется в 7,99 евро в месяц и позволит наслаждаться контентом на двух гаджетах одновременно в полноценном Full HD, с опцией до 30 загрузок для офлайн-просмотров — идеально для семейных вечеров или поездок. А для тех, кто стремится к максимуму, «Премиум» за 9,99 евро разводится на четыре устройства (с акцентом на два для спортивных трансляций), поддерживает кристально чистое 4K UHD с Dolby Atmos, если контент это позволяет, и расширяет загрузку до 100 эпизодов. Бонус для фанатов спорта: любой план можно дополнить пакетом Eurosport 1 и 2, превратив стриминг в универсальный хаб развлечений.

Пока точная дата старта — как финальный твист в сериале: загадка без спойлеров. Но с учетом свежей локализации и готовых цен, украинские абоненты могут начать планировать бюджет — и, возможно, пополнять список must-watch.

