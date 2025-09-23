Дебют HBO Max в Україні – всі подробиці про підписку та контент

Офіційний сайт стримінгу HBO Max заговорив українською — з локалізацією, обіцянкою «Вже скоро» та чіткими цінами.

Фанати «Гри престолів», «Дюни» та свіжих блокбастерів Warner Bros можуть видихнути з полегшенням: стримінговий гігант HBO Max незабаром з'явиться на українському ринку. Сайт сервісу, який раніше мовчав про наші терени, раптом засяяв українською версією інтерфейсу, а разом з нею — загадковим написом «Вже скоро» та прозорими тарифами.

Передбачено два гнучкі плани, адаптовані під різні потреби глядачів. Базовий «Стандарт» обійдеться в 7,99 євро на місяць і дозволить насолоджуватися контентом на двох гаджетах одночасно в повноцінному Full HD, з опцією до 30 завантажень для офлайн-переглядів — ідеально для сімейних вечорів чи поїздок. А для тих, хто прагне максимуму, «Преміум» за 9,99 євро розлучає на чотири пристрої (з акцентом на два для спортивних трансляцій), підтримує кришталево чисте 4K UHD з Dolby Atmos, якщо контент це дозволяє, та розширює завантаження аж до 100 епізодів. Бонус для фанатів спорту: будь-який план можна доповнити пакетом Eurosport 1 та 2, перетворивши стримінг на універсальний хаб розваг.

Поки що точна дата старту — як фінальний твіст у серіалі: загадка без спойлерів. Але з урахуванням свіжої локалізації та готових цін, українські абоненти можуть почати планувати бюджет — і, можливо, поповнювати список must-watch.

