Практика судов
  1. В мире

Преданность статьи 5 непоколебима — в НАТО осудили нарушение воздушного пространства Альянса

14:44, 23 сентября 2025
В НАТО заявили о непреклонной преданности статьи 5 по защите союзников на фоне нарушений воздушного пространства Европы.
Преданность статьи 5 непоколебима — в НАТО осудили нарушение воздушного пространства Альянса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Североатлантический совет сделал заявление по результатам заседания, созванного по просьбе Эстонии. Причиной созыва стали три российских самолета МиГ-31, вторгшихся в воздушное пространство страны.

В НАТО заявили, что нарушение воздушного пространства Эстонии является проявлением безответственного поведения России.

Самолеты находились в небе страны более десяти минут, о чем Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе проинформировал Североатлантический совет. Заседание Совета было созвано по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, а союзники подчеркнули, что их ответ будет оставаться жестким.

"Реакция НАТО была быстрой и решительной. Самолеты союзников были подняты в воздух для перехвата и сопровождения их из воздушного пространства Эстонии. Это вторжение является частью более широкой схемы все более безответственного поведения России", - заявили союзники.

В НАТО напомнили, что это уже второе заседание Совета за последние две недели в соответствии со статьей 4: 10 сентября консультации прошли из-за серьезного нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Подобные инциденты в последнее время также фиксировались в Финляндии, Латвии, Литве, Норвегии и Румынии.

"Мы выражаем полную солидарность со всеми союзниками, чье воздушное пространство было нарушено. Россия несет ответственность за эти действия, которые являются эскалационными, угрожают просчетами и ставят под риск жизни. Они должны прекратиться", - говорится в заявлении.

Союзники подчеркнули, что реакция НАТО на "безрассудные действия России" будет оставаться решительной.

"В России не должно быть никаких сомнений: НАТО и союзники применят все необходимые средства для самозащиты и сдерживания угроз. Наша приверженность статье 5 непоколебима", - подчеркнули в Альянсе.

Напомним, что три российских истребителя МиГ-31 19 сентября залетели в воздушное пространство Эстонии. Эстония пригласила консультации с НАТО после инцидента с МиГ-31.

22 сентября аэропорты Дании и Норвегии закрывали из-за неизвестных дронов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАТО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На 2026 год Украине нужно найти еще 18 млрд долларов – глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа

Непокрытая потребность в объемах внешней помощи сейчас касается только 2026 года и составляет $18,1 млрд.

э-ТЦК, э-кабинет бизнеса для учета военнообязанных и Космические силы – что Кабмин предлагает в своей программе по мобилизации и обороне

Правительство планирует изменить порядок бронирования и положения о ВВК, а также ввести электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников и военнообязанных.

Регистрационные действия с недвижимостью будут подтверждаться электронной подписью в Дие: правительство подало в Раду программу деятельности Кабмина

е-Суд, е-Акциз, регистрационные действия с имуществом государственный регистратор будет подтверждать удаленной подписью в Дие, автоматическое взыскание средств с должников — что предлагает Кабмин в поданной в Верховную Раду программе.

Безопасность остается постоянным вызовом – в Минцифры объяснили, как работают с персональными данными при создании национальной LLM-модели и Дія.AI

На Минцифры возложен сбор данных для обучения национальной LLM-модели.

Начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия должностных лиц местного самоуправления – изменения в закон о военном положении

Виталий Безгин вместе с коллегами предлагает внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, согласно которым начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия или увольнять должностных лиц местного самоуправления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва