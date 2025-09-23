Преданность статьи 5 непоколебима — в НАТО осудили нарушение воздушного пространства Альянса

В НАТО заявили о непреклонной преданности статьи 5 по защите союзников на фоне нарушений воздушного пространства Европы.

Североатлантический совет сделал заявление по результатам заседания, созванного по просьбе Эстонии. Причиной созыва стали три российских самолета МиГ-31, вторгшихся в воздушное пространство страны.

В НАТО заявили, что нарушение воздушного пространства Эстонии является проявлением безответственного поведения России.

Самолеты находились в небе страны более десяти минут, о чем Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе проинформировал Североатлантический совет. Заседание Совета было созвано по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, а союзники подчеркнули, что их ответ будет оставаться жестким.

"Реакция НАТО была быстрой и решительной. Самолеты союзников были подняты в воздух для перехвата и сопровождения их из воздушного пространства Эстонии. Это вторжение является частью более широкой схемы все более безответственного поведения России", - заявили союзники.

В НАТО напомнили, что это уже второе заседание Совета за последние две недели в соответствии со статьей 4: 10 сентября консультации прошли из-за серьезного нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Подобные инциденты в последнее время также фиксировались в Финляндии, Латвии, Литве, Норвегии и Румынии.

"Мы выражаем полную солидарность со всеми союзниками, чье воздушное пространство было нарушено. Россия несет ответственность за эти действия, которые являются эскалационными, угрожают просчетами и ставят под риск жизни. Они должны прекратиться", - говорится в заявлении.

Союзники подчеркнули, что реакция НАТО на "безрассудные действия России" будет оставаться решительной.

"В России не должно быть никаких сомнений: НАТО и союзники применят все необходимые средства для самозащиты и сдерживания угроз. Наша приверженность статье 5 непоколебима", - подчеркнули в Альянсе.

Напомним, что три российских истребителя МиГ-31 19 сентября залетели в воздушное пространство Эстонии. Эстония пригласила консультации с НАТО после инцидента с МиГ-31.

22 сентября аэропорты Дании и Норвегии закрывали из-за неизвестных дронов.

