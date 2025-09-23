Відданість статті 5 є непохитною — у НАТО засудили порушення повітряного простіру Альянсу

У НАТО заявили про непохитну відданість статті 5 щодо захисту союзників на тлі порушень повітряного простору Європи

Північноатлантична рада зробила заяву за результатами засідання, скликаного на прохання Естонії. Причиною скликання стали три російські літаки МіГ-31, які вторглися в повітряний простір країни.

У НАТО заявили, що порушення повітряного простору Естонії є проявом безвідповідальної поведінки Росії.

Літаки перебували в небі країни понад десять хвилин, про що Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі поінформував Північноатлантичну раду. Засідання Ради було скликано на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, а союзники наголосили, що їхня відповідь залишатиметься жорсткою.

"Реакція НАТО була швидкою та рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря для перехоплення та супроводу їх з повітряного простору Естонії. Це вторгнення є частиною ширшої схеми дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії", - заявили союзники.

У НАТО нагадали, що це вже друге засідання Ради за останні два тижні відповідно до статті 4: 10 вересня консультації відбулися через серйозне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Подібні інциденти останнім часом також фіксувалися у Фінляндії, Латвії, Литві, Норвегії та Румунії.

"Ми висловлюємо повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Росія несе відповідальність за ці дії, які є ескалаційними, загрожують прорахунками та ставлять під ризик життя. Вони повинні припинитися", - йдеться у заяві.

Союзники підкреслили, що реакція НАТО на "безрозсудні дії Росії" залишатиметься рішучою.

"У Росії не повинно бути жодних сумнівів: НАТО і союзники застосують усі необхідні засоби для самозахисту та стримування загроз. Наша відданість статті 5 є непохитною", - підкреслили в Альянсі.

Нагадаємо, що три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня залетіли в повітряний простір Естонії. Естонія запросила консультації з НАТО після інциденту з МіГ-31.

22 вересня аеропорти Данії та Норвегії закривали через невідомі дрони.

