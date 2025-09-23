Практика судів
  1. У світі

Відданість статті 5 є непохитною — у НАТО засудили порушення повітряного простіру Альянсу

14:44, 23 вересня 2025
У НАТО заявили про непохитну відданість статті 5 щодо захисту союзників на тлі порушень повітряного простору Європи
Відданість статті 5 є непохитною — у НАТО засудили порушення повітряного простіру Альянсу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північноатлантична рада зробила заяву за результатами засідання, скликаного на прохання Естонії. Причиною скликання стали три російські літаки МіГ-31, які вторглися в повітряний простір країни.

У НАТО заявили, що порушення повітряного простору Естонії є проявом безвідповідальної поведінки Росії.

Літаки перебували в небі країни понад десять хвилин, про що Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі поінформував Північноатлантичну раду. Засідання Ради було скликано на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, а союзники наголосили, що їхня відповідь залишатиметься жорсткою.

"Реакція НАТО була швидкою та рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря для перехоплення та супроводу їх з повітряного простору Естонії. Це вторгнення є частиною ширшої схеми дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії", - заявили союзники.

У НАТО нагадали, що це вже друге засідання Ради за останні два тижні відповідно до статті 4: 10 вересня консультації відбулися через серйозне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Подібні інциденти останнім часом також фіксувалися у Фінляндії, Латвії, Литві, Норвегії та Румунії.

"Ми висловлюємо повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Росія несе відповідальність за ці дії, які є ескалаційними, загрожують прорахунками та ставлять під ризик життя. Вони повинні припинитися", - йдеться у заяві.

Союзники підкреслили, що реакція НАТО на "безрозсудні дії Росії" залишатиметься рішучою.

"У Росії не повинно бути жодних сумнівів: НАТО і союзники застосують усі необхідні засоби для самозахисту та стримування загроз. Наша відданість статті 5 є непохитною", - підкреслили в Альянсі.

Нагадаємо, що три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня залетіли в повітряний простір ЕстоніїЕстонія запросила консультації з НАТО після інциденту з МіГ-31.

22 вересня аеропорти Данії та Норвегії закривали через невідомі дрони. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАТО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.

Безпека залишається постійним викликом – у Мінцифри пояснили, як працюють з персональними даними при створенні національної LLM-моделі та Дія.AI

На Мінцифри лежить збір даних для тренування національної LLM-моделі.

Начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження посадовців місцевого самоврядування – зміни до закону про воєнний стан

Віталій Безгін разом із колегами пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, за якими начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження чи звільняти посадових осіб місцевого самоврядування.

У Раді пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби співробітників розвідувальних органів

Законопроект передбачає, що співробітники розвідувального органу можуть бути також звільнені зі служби у зв’язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу, за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва