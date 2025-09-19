Естонія запросила консультації з НАТО після інциденту з російськими МіГ-31

Уряд Естонії вирішив запросити консультації з НАТО за статтею 4 Альянсу.

Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня залетіли в повітряний простір Естонії та перебували там 12 хвилин. Після інциденту МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни російськими винищувачами.

Крім того, уряд Естонії звернувся до НАТО з вимогою про початок консультацій відповідно до статті 4 статуту Альянсу. Про це написав прем'єр-міністра Естонії Крістен Міхал на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Сьогодні вранці 3 російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати. Таке порушення є абсолютно неприйнятним. Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації за статтею 4», - написав прем'єр.

