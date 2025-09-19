Эстония запросила консультации с НАТО после инцидента с российскими МиГ-31

Правительство Эстонии решило запросить консультации с НАТО по статье 4 Альянса.

Три российских истребителя МиГ-31 19 сентября залетели в воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут. После инцидента МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны российскими истребителями.

Кроме того, правительство Эстонии обратилось к НАТО с требованием о начале консультаций в соответствии со статьей 4 устава Альянса. Об этом написал премьер-министр Эстонии Кристьен Михал на своей странице в соцсети X.

«Сегодня утром 3 российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО ответили, и российские самолеты были вынуждены бежать. Такое нарушение является абсолютно неприемлемым. Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4», — написал премьер.

