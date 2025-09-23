Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

э-ТЦК, э-кабинет бизнеса для учета военнообязанных и Космические силы – что Кабмин предлагает в своей программе по мобилизации и обороне

14:15, 23 сентября 2025
Правительство планирует изменить порядок бронирования и положения о ВВК, а также ввести электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников и военнообязанных.
э-ТЦК, э-кабинет бизнеса для учета военнообязанных и Космические силы – что Кабмин предлагает в своей программе по мобилизации и обороне
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во внесенной Кабмином в Верховную Раду программе деятельности правительства 14069 планируется ряд задач для Минобороны. В частности, правительство планирует ввести э-ТЦК, цифровизовать ВВК, сформировать обновленную модель сил обороны, включая Космические Силы, и улучшить систему подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Так, до 31 декабря 2025 года должна быть обновлена структура сил обороны в связи с созданием Космических Сил, сформирована правовая и организационная основа для их функционирования. Критерием достижения целей в 2026 году Кабмин называет, в частности, что киберкомпонента и космическая компонента достигли не менее 60% операционной готовности.

Также до конца 2025 года Кабмин планирует разработать порядок подготовки граждан к национальному сопротивлению. В течение 2026 года центры подготовки граждан к национальному сопротивлению должны быть обеспечены учебным оружием и сертифицированными инструкторами с боевым опытом.

До 30 ноября должен быть введен механизм координации строительства фортификационных и защитных сооружений.

Мобилизация и рекрутинг

Правительство планирует модернизировать инструменты прохождения службы, воинского учета и мотивации граждан.

До 30 сентября 2025 года должны быть внесены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе, «что минимизировало случаи привлечения к силам обороны лиц, непригодных к службе», а также приняты управленческие решения по рекрутингу путем масштабирования системы «Доброволец».

Также до 31 декабря будет разработана новая форма контракта для военнослужащих с расширенными условиями и новыми мотивационными факторами.

Кроме того, до 31 декабря изменится процедура бронирования военнообязанных «с учетом потребностей обороны и экономических интересов государства», внесены изменения в постановления Кабмина №76 и №45.

До 31 декабря будет создан электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Правительство также будет сопровождать законопроект 13646 «относительно социальной защиты военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и других вопросов».

Критерии достижения в 2026 году: до 31 декабря ежемесячно обеспечено стабильное выполнение таких плановых показателей:

  • рекрутинг граждан Украины — заключение 3500 контрактов на военную службу;
  • рекрутинг иностранцев и лиц без гражданства — заключение 1000 контрактов на военную службу;
  • прямая мобилизация в воинские части — привлечено путем мобилизации 2500 граждан Украины в определенные подразделения;

до 31 марта имплементированы новые электронные процедуры бронирования военнообязанных и интегрирован э-кабинет предприятия с реестрами персонального учета и тому подобное.

Drone Deal с США, иностранная помощь и совместные производства

В сфере помощи партнеров правительство указывает, что до 31 декабря должно быть «обеспечено финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса партнерами на уровне не менее 5 млрд долларов США и определены приоритетные направления на 2026 год, подтверждены планы международных партнеров».

В 2026 году – до 31 декабря – должно быть обеспечено партнерское финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса на уровне не менее 10 млрд евро, в частности в рамках механизма зачета расходов для поддержки Украины в пределах 5-процентного взноса НАТО.

Также до 31 декабря 2026 года должно быть обеспечено партнерское финансирование украинского ОПК «в объеме, который вдвое больше объема финансирования в 2025 году».

До 31 декабря будет подан в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и ЕС относительно участия Украины в проектах Космической программы ЕС «Copernicus», «События космической погоды» и «Околоземные объекты».

До 30 июня 2026 года в Украине, по плану правительства, должны быть созданы совместные предприятия с компаниями Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A, начато выполнение соглашения с США по производству и продаже беспилотных систем (Drone Deal).

Льготы для предприятий Defence City и оборонные закупки

До 30 ноября 2025 года должны быть определены критерии включения предприятий оборонно-промышленного комплекса в перечень предприятий для участия в мероприятиях государственной поддержки, утвержден соответствующий перечень предприятий и впоследствии привлечена такая поддержка.

До 31 декабря будет введен в эксплуатацию Реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов, который используется для идентификации и аутентификации резидентов Defence City; а также разработана закрытая электронная система оборонных закупок, интегрированная с цифровой платформой-маркетплейсом (DOT Chain (Defence). Как запланировало правительство, в 2026 году доля закупок в новой системе должна составлять не менее 60%.

Также до 31 декабря будет принято постановление о делегировании полномочий для оборонных закупок (в частности, для использования донорских средств через ГП «Агентство оборонных закупок»).

Цифровая трансформация сил обороны

Запланированные Кабмином достижения в 2025 году (до 31 декабря):

  • введен электронный учет военнослужащих;
  • введена в опытную эксплуатацию для ограниченного количества подразделений информационно-коммуникационная система, которая обеспечит автоматизацию учета личного состава;
  • обеспечено формирование системы е-ТЦК: в мобильном приложении Резерв+ и других системах внедрены сервисы для военнообязанных, которые обеспечивают уменьшение нагрузки на ТЦК на 15% в разрезе количества посетителей в месяц;
  • второй этап цифровизации деятельности ВВК для военнообязанных; Медицинская информационная система ВСУ масштабирована до уровня пилотных бригад, военнослужащие которых могут пользоваться соответствующими услугами в электронном виде;
  • мобильное приложение Армия+ превращается в приложение для военнослужащего на каждый день; внедрены новые сервисы: отзыв на ограниченное количество предметов снабжения; получение трех документов в приложении; центр нотификаций; четыре новые услуги в разделе «Плюсы»;
  • начато внедрение электронной системы учета причин потерь техники и личного состава; тестовая эксплуатация начата в двух пилотных подразделениях.

В 2026 году Кабмин планирует, что не менее 90% военнослужащих будут постоянными пользователями мобильного приложения Армия+.

До 30 сентября будет подан законопроект относительно регулирования инноваций в сфере обороны. Также в 2025 году Кабмин планирует до 31 октября принять постановление относительно использования аэродромов государственной авиации в условиях военного положения.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины ТЦК военнообязанный воинский учет военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
э-ТЦК, э-кабинет бизнеса для учета военнообязанных и Космические силы – что Кабмин предлагает в своей программе по мобилизации и обороне

Правительство планирует изменить порядок бронирования и положения о ВВК, а также ввести электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников и военнообязанных.

Регистрационные действия с недвижимостью будут подтверждаться электронной подписью в Дие: правительство подало в Раду программу деятельности Кабмина

е-Суд, е-Акциз, регистрационные действия с имуществом государственный регистратор будет подтверждать удаленной подписью в Дие, автоматическое взыскание средств с должников — что предлагает Кабмин в поданной в Верховную Раду программе.

Безопасность остается постоянным вызовом – в Минцифры объяснили, как работают с персональными данными при создании национальной LLM-модели и Дія.AI

На Минцифры возложен сбор данных для обучения национальной LLM-модели.

Начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия должностных лиц местного самоуправления – изменения в закон о военном положении

Виталий Безгин вместе с коллегами предлагает внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, согласно которым начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия или увольнять должностных лиц местного самоуправления.

В Раде предлагают расширить основания для увольнения с военной службы сотрудников разведывательных органов

Законопроект предусматривает, что сотрудники разведывательного органа могут быть также уволены со службы в связи с истечением сроков пребывания в распоряжении разведывательного органа, при условии достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва