э-ТЦК, э-кабинет бизнеса для учета военнообязанных и Космические силы – что Кабмин предлагает в своей программе по мобилизации и обороне

Во внесенной Кабмином в Верховную Раду программе деятельности правительства 14069 планируется ряд задач для Минобороны. В частности, правительство планирует ввести э-ТЦК, цифровизовать ВВК, сформировать обновленную модель сил обороны, включая Космические Силы, и улучшить систему подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Так, до 31 декабря 2025 года должна быть обновлена структура сил обороны в связи с созданием Космических Сил, сформирована правовая и организационная основа для их функционирования. Критерием достижения целей в 2026 году Кабмин называет, в частности, что киберкомпонента и космическая компонента достигли не менее 60% операционной готовности.
Также до конца 2025 года Кабмин планирует разработать порядок подготовки граждан к национальному сопротивлению. В течение 2026 года центры подготовки граждан к национальному сопротивлению должны быть обеспечены учебным оружием и сертифицированными инструкторами с боевым опытом.
До 30 ноября должен быть введен механизм координации строительства фортификационных и защитных сооружений.
Правительство планирует модернизировать инструменты прохождения службы, воинского учета и мотивации граждан.
До 30 сентября 2025 года должны быть внесены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе, «что минимизировало случаи привлечения к силам обороны лиц, непригодных к службе», а также приняты управленческие решения по рекрутингу путем масштабирования системы «Доброволец».
Также до 31 декабря будет разработана новая форма контракта для военнослужащих с расширенными условиями и новыми мотивационными факторами.
Кроме того, до 31 декабря изменится процедура бронирования военнообязанных «с учетом потребностей обороны и экономических интересов государства», внесены изменения в постановления Кабмина №76 и №45.
До 31 декабря будет создан электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Правительство также будет сопровождать законопроект 13646 «относительно социальной защиты военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и других вопросов».
Критерии достижения в 2026 году: до 31 декабря ежемесячно обеспечено стабильное выполнение таких плановых показателей:
до 31 марта имплементированы новые электронные процедуры бронирования военнообязанных и интегрирован э-кабинет предприятия с реестрами персонального учета и тому подобное.
В сфере помощи партнеров правительство указывает, что до 31 декабря должно быть «обеспечено финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса партнерами на уровне не менее 5 млрд долларов США и определены приоритетные направления на 2026 год, подтверждены планы международных партнеров».
В 2026 году – до 31 декабря – должно быть обеспечено партнерское финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса на уровне не менее 10 млрд евро, в частности в рамках механизма зачета расходов для поддержки Украины в пределах 5-процентного взноса НАТО.
Также до 31 декабря 2026 года должно быть обеспечено партнерское финансирование украинского ОПК «в объеме, который вдвое больше объема финансирования в 2025 году».
До 31 декабря будет подан в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и ЕС относительно участия Украины в проектах Космической программы ЕС «Copernicus», «События космической погоды» и «Околоземные объекты».
До 30 июня 2026 года в Украине, по плану правительства, должны быть созданы совместные предприятия с компаниями Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A, начато выполнение соглашения с США по производству и продаже беспилотных систем (Drone Deal).
До 30 ноября 2025 года должны быть определены критерии включения предприятий оборонно-промышленного комплекса в перечень предприятий для участия в мероприятиях государственной поддержки, утвержден соответствующий перечень предприятий и впоследствии привлечена такая поддержка.
До 31 декабря будет введен в эксплуатацию Реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов, который используется для идентификации и аутентификации резидентов Defence City; а также разработана закрытая электронная система оборонных закупок, интегрированная с цифровой платформой-маркетплейсом (DOT Chain (Defence). Как запланировало правительство, в 2026 году доля закупок в новой системе должна составлять не менее 60%.
Также до 31 декабря будет принято постановление о делегировании полномочий для оборонных закупок (в частности, для использования донорских средств через ГП «Агентство оборонных закупок»).
Запланированные Кабмином достижения в 2025 году (до 31 декабря):
В 2026 году Кабмин планирует, что не менее 90% военнослужащих будут постоянными пользователями мобильного приложения Армия+.
До 30 сентября будет подан законопроект относительно регулирования инноваций в сфере обороны. Также в 2025 году Кабмин планирует до 31 октября принять постановление относительно использования аэродромов государственной авиации в условиях военного положения.
Автор: Наталя Мамченко
