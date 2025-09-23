э-ТЦК, э-кабинет бизнеса для учета военнообязанных и Космические силы – что Кабмин предлагает в своей программе по мобилизации и обороне

Правительство планирует изменить порядок бронирования и положения о ВВК, а также ввести электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников и военнообязанных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во внесенной Кабмином в Верховную Раду программе деятельности правительства 14069 планируется ряд задач для Минобороны. В частности, правительство планирует ввести э-ТЦК, цифровизовать ВВК, сформировать обновленную модель сил обороны, включая Космические Силы, и улучшить систему подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Так, до 31 декабря 2025 года должна быть обновлена структура сил обороны в связи с созданием Космических Сил, сформирована правовая и организационная основа для их функционирования. Критерием достижения целей в 2026 году Кабмин называет, в частности, что киберкомпонента и космическая компонента достигли не менее 60% операционной готовности.

Также до конца 2025 года Кабмин планирует разработать порядок подготовки граждан к национальному сопротивлению. В течение 2026 года центры подготовки граждан к национальному сопротивлению должны быть обеспечены учебным оружием и сертифицированными инструкторами с боевым опытом.

До 30 ноября должен быть введен механизм координации строительства фортификационных и защитных сооружений.

Мобилизация и рекрутинг

Правительство планирует модернизировать инструменты прохождения службы, воинского учета и мотивации граждан.

До 30 сентября 2025 года должны быть внесены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе, «что минимизировало случаи привлечения к силам обороны лиц, непригодных к службе», а также приняты управленческие решения по рекрутингу путем масштабирования системы «Доброволец».

Также до 31 декабря будет разработана новая форма контракта для военнослужащих с расширенными условиями и новыми мотивационными факторами.

Кроме того, до 31 декабря изменится процедура бронирования военнообязанных «с учетом потребностей обороны и экономических интересов государства», внесены изменения в постановления Кабмина №76 и №45.

До 31 декабря будет создан электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Правительство также будет сопровождать законопроект 13646 «относительно социальной защиты военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и других вопросов».

Критерии достижения в 2026 году: до 31 декабря ежемесячно обеспечено стабильное выполнение таких плановых показателей:

рекрутинг граждан Украины — заключение 3500 контрактов на военную службу;

рекрутинг иностранцев и лиц без гражданства — заключение 1000 контрактов на военную службу;

прямая мобилизация в воинские части — привлечено путем мобилизации 2500 граждан Украины в определенные подразделения;

до 31 марта имплементированы новые электронные процедуры бронирования военнообязанных и интегрирован э-кабинет предприятия с реестрами персонального учета и тому подобное.

Drone Deal с США, иностранная помощь и совместные производства

В сфере помощи партнеров правительство указывает, что до 31 декабря должно быть «обеспечено финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса партнерами на уровне не менее 5 млрд долларов США и определены приоритетные направления на 2026 год, подтверждены планы международных партнеров».

В 2026 году – до 31 декабря – должно быть обеспечено партнерское финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса на уровне не менее 10 млрд евро, в частности в рамках механизма зачета расходов для поддержки Украины в пределах 5-процентного взноса НАТО.

Также до 31 декабря 2026 года должно быть обеспечено партнерское финансирование украинского ОПК «в объеме, который вдвое больше объема финансирования в 2025 году».

До 31 декабря будет подан в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и ЕС относительно участия Украины в проектах Космической программы ЕС «Copernicus», «События космической погоды» и «Околоземные объекты».

До 30 июня 2026 года в Украине, по плану правительства, должны быть созданы совместные предприятия с компаниями Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A, начато выполнение соглашения с США по производству и продаже беспилотных систем (Drone Deal).

Льготы для предприятий Defence City и оборонные закупки

До 30 ноября 2025 года должны быть определены критерии включения предприятий оборонно-промышленного комплекса в перечень предприятий для участия в мероприятиях государственной поддержки, утвержден соответствующий перечень предприятий и впоследствии привлечена такая поддержка.

До 31 декабря будет введен в эксплуатацию Реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов, который используется для идентификации и аутентификации резидентов Defence City; а также разработана закрытая электронная система оборонных закупок, интегрированная с цифровой платформой-маркетплейсом (DOT Chain (Defence). Как запланировало правительство, в 2026 году доля закупок в новой системе должна составлять не менее 60%.

Также до 31 декабря будет принято постановление о делегировании полномочий для оборонных закупок (в частности, для использования донорских средств через ГП «Агентство оборонных закупок»).

Цифровая трансформация сил обороны

Запланированные Кабмином достижения в 2025 году (до 31 декабря):

введен электронный учет военнослужащих;

введена в опытную эксплуатацию для ограниченного количества подразделений информационно-коммуникационная система, которая обеспечит автоматизацию учета личного состава;

обеспечено формирование системы е-ТЦК: в мобильном приложении Резерв+ и других системах внедрены сервисы для военнообязанных, которые обеспечивают уменьшение нагрузки на ТЦК на 15% в разрезе количества посетителей в месяц;

второй этап цифровизации деятельности ВВК для военнообязанных; Медицинская информационная система ВСУ масштабирована до уровня пилотных бригад, военнослужащие которых могут пользоваться соответствующими услугами в электронном виде;

мобильное приложение Армия+ превращается в приложение для военнослужащего на каждый день; внедрены новые сервисы: отзыв на ограниченное количество предметов снабжения; получение трех документов в приложении; центр нотификаций; четыре новые услуги в разделе «Плюсы»;

начато внедрение электронной системы учета причин потерь техники и личного состава; тестовая эксплуатация начата в двух пилотных подразделениях.

В 2026 году Кабмин планирует, что не менее 90% военнослужащих будут постоянными пользователями мобильного приложения Армия+.

До 30 сентября будет подан законопроект относительно регулирования инноваций в сфере обороны. Также в 2025 году Кабмин планирует до 31 октября принять постановление относительно использования аэродромов государственной авиации в условиях военного положения.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.