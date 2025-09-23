е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

У внесеній Кабміном до Верховної Ради програмі діяльності уряду 14069 планується низка завдань для Міноборони. Зокрема уряд планує запровадити е-ТЦК, цифровізувати ВЛК, сформувати оновлену модель сил оборони, включаючи Космічні Сили, та поліпшити систему підготовки громадян до національного спротиву.

Так, до 31 грудня 2025 року має бути оновлено структуру сил оборони у зв’язку із створенням Космічних Сил, сформовано правову та організаційну основу для їх функціонування. Критерієм досягнення цілей у 2026 році Кабмін називає зокрема, що кіберкомпонента та космічна компонента досягли не менше 60% операційної готовності.

Також до кінця 2025 року Кабмін планує розробити порядок підготовки громадян до національного спротиву. Протягом 2026 року центри підготовки громадян до національного спротиву мають бути забезпечені навчальною зброєю та сертифікованими інструкторами з бойовим досвідом.

До 30 листопада має бути запроваджено механізм координації будівництва фортифікаційних і захисних споруд.

Мобілізація і рекрутинг

Уряд планує модернізувати інструменти проходження служби, військового обліку та мотивації громадян.

До 30 вересня 2025 року мають бути внесені зміни до Положення про військово-лікарську експертизу, «що мінімізувало випадки залучення до сил оборони осіб, непридатних до служби», а також прийняті управлінські рішення щодо рекрутингу шляхом масштабування системи «Доброволець».

Також до 31 грудня буде розроблено нову форму контракту для військовослужбовців із розширеними умовами та новими мотиваційними чинниками.

Крім того, до 31 грудня зміниться процедура бронювання військовозобов’язаних «з урахуванням потреб оборони та економічних інтересів держави», внесені зміни до постанов Кабміну №76 та №45.

До 31 грудня буде створено електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Уряд також буде супроводжувати законопроект 13646 «щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та інших питань».

Критерії досягнення у 2026 році:

до 31 грудня щомісяця забезпечено стабільне виконання таких планових показників:

рекрутинг громадян України — укладення 3500 контрактів на військову службу;

рекрутинг іноземців та осіб без громадянства — укладення 1000 контрактів на військову службу;

пряма мобілізація до військових частин — залучено шляхом мобілізації 2500 громадян України у визначені підрозділи;

до 31 березня імплементовано нові електронні процедури бронювання військовозобов’язаних та інтегровано е-кабінет підприємства з реєстрами персонального обліку тощо.

Drone Deal зі США, іноземна допомога та спільні виробництва

У сфері допомоги партнерів уряд вказує, що до 31 грудня має бути «забезпечено фінансування українського оборонно-промислового комплексу партнерами на рівні не менше 5 млрд доларів США та визначено пріоритетні напрями на 2026 рік, підтверджено плани міжнародних партнерів».

У 2026 році – до 31 грудня – має бути забезпечено партнерське фінансування українського оборонно-промислового комплексу на рівні не менше 10 млрд євро, зокрема у рамках механізму зарахування витрат для підтримки України у межах 5-відсоткового внеску НАТО.

Також до 31 грудня 2026 року повинно бути забезпечено партнерське фінансування українського ОПК «в обсязі, що вдвічі більший за обсяг фінансування у 2025 році».

До 31 грудня буде подано до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Угоди між Україною та ЄС щодо участі України в проектах Космічної програми ЄС «Copernicus», «Події космічної погоди» та «Навколоземні об’єкти».

До 30 червня 2026 року в Україні, за планом уряду, мають бути створені спільні підприємства з компаніями Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A, розпочато виконання угоди із США щодо виробництва та продажу безпілотних систем (Drone Deal).

Пільги для підприємств Defence City та оборонні закупівлі

До 30 листопада 2025 року має бути визначено критерії включення підприємств оборонно-промислового комплексу до переліку підприємств для участі у заходах державної підтримки, затверджено відповідний перелік підприємств і згодом залучено таку підтримку.

До 31 грудня буде введено в експлуатацію Реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів, який використовується для ідентифікації та аутентифікації резидентів Defence City; а також розроблено закриту електронну систему оборонних закупівель, інтегровану з цифровою платформою-марткетплейсом (DOT Chain (Defense). Як запланував уряд, 2026 року частка закупівель у новій системі має становити не менше 60%.

Також до 31 грудня буде прийнято постанову про делегування повноважень для оборонних закупівель (зокрема для використання донорських коштів через ДП «Агенція оборонних закупівель»).

Цифрова трансформація сил оборони

Заплановані Кабміном досягнення у 2025 році (до 31 грудня):

запроваджено електронний облік військовослужбовців;

введено в дослідну експлуатацію для обмеженої кількості підрозділів інформаційно-комунікаційну систему, яка забезпечить автоматизацію обліку особового складу;

забезпечено формування системи е-ТЦК: в мобільному застосунку Резерв+ та інших системах впроваджено сервіси для військовозобов’язаних, які забезпечують зменшення навантаження на ТЦК на 15% у розрізі кількості відвідувачів на місяць;

другий етап цифровізації діяльності ВЛК для військовозобов’язаних; Медичну інформаційну систему ЗСУ масштабовано до рівня пілотних бригад, військовослужбовці яких можуть користуватися відповідними послугами в електронному вигляді;

мобільний застосунок Армія+ перетворюється на застосунок для військовослужбовця на кожен день; впроваджено нові сервіси: відгук на обмежену кількість предметів постачання; отримання трьох документів у застосунку; центр нотифікацій; чотири нові послуги в розділі «Плюси»;

розпочато впровадження електронної системи обліку причин втрат техніки та особового складу; тестову експлуатацію розпочато у двох пілотних підрозділах.

У 2026 році Кабмін планує, що не менше 90% військовослужбовців будуть постійними користувачами мобільного застосунку Армія+.

До 30 вересня буде подано законопроект щодо регулювання інновацій у сфері оборони. Також у 2025 році Кабмін планує до 31 жовтня прийняти постанову щодо використання аеродромів державної авіації в умовах воєнного стану.

Автор: Наталя Мамченко

