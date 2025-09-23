Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией в США

Движение «Антифа» признали террористической организацией в США.

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» (Antifa), объединяющего левые и леворадикальные партии, террористической организацией внутри страны. Об этом сообщил Белый дом.

Все соответствующие министерства и ведомства получили указание «расследовать, пресекать и ликвидировать все незаконные операции» «Антифа» и ее спонсоров.

В документе отмечается, что «Антифа» является радикальным объединением с анархистской идеологией, которое призывает к свержению правительства США и правоохранительных структур. В документе сказано, что организация устраивает насильственные действия, беспорядки, нападения на сотрудников федеральных ведомств и пытается скрыть источники финансирования.

