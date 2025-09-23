Дональд Трамп підписав указ про визнання руху «Антифа» терористичною організацією у США

Рух «Антифа» визнали терористичною організацією у США.

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп підписав указ про визнання руху «Антифа» (Antifa), який об'єднує ліві та ліворадикальні партії терористичною організацією всередині країни. Про це повідомив Білий дім.

Усі відповідні міністерства та відомства отримали вказівку «розслідувати, припиняти та ліквідувати всі незаконні операції» «Антифа» та її спонсорів.

В документі зазначається, що «Антифа» є радикальним об’єднанням з анархістською ідеологією, яке закликає до повалення уряду США та правоохоронних структур. В документі сказано, що організація влаштовує насильницькі дії, заворушення, напади на співробітників федеральних відомств та намагається приховати джерела фінансування.

