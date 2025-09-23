Практика судов
Торговцы алкоголем, табаком и топливом должны платить зарплаты не менее 1,5 минималки с октября

16:00, 23 сентября 2025
С 1 октября вводятся требования к минимальному размеру заработной платы в сфере розничной торговли алкоголем, табаком, жидкостями для электронных сигарет и топливом.
Торговцы алкоголем, табаком и топливом должны платить зарплаты не менее 1,5 минималки с октября
С 1 октября 2025 года для субъектов хозяйствования, которые осуществляют розничную торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет и топливом, вводятся требования к минимальному размеру средней месячной заработной платы или общего месячного облагаемого дохода. Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины № 4536-IX, которым обновлены нормы Закона № 3817-IX, сообщает Государственная налоговая служба.

Начиная с 1 октября субъекты хозяйствования, получившие лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, сидром и перри (без добавления спирта), табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет и топливом для осуществления соответствующей деятельности, обязаны соблюдать требования, предусмотренные частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 42 Закона № 3817.

Размер средней месячной заработной платы, начисленной субъектом хозяйствования / общего месячного облагаемого дохода субъекта хозяйствования, зарегистрированного как физическое лицо-предприниматель, не имеющего наемных работников, должен составлять не менее чем:

  • 1,5 минимальной заработной платы при одновременном соблюдении таких условий для всех мест розничной торговли:

– расположение за пределами населенных пунктов – административных центров областей, г. Киева и г. Севастополя на расстоянии от 50 километров;

– площадь торгового зала – до 500 кв. м;

  • 2 минимальных заработных плат для всех других субъектов хозяйствования, у которых места торговли не соответствуют указанным выше условиям.

«Невыполнение этих требований приведет к прекращению действия лицензии. Расчет размера средней месячной заработной платы или размера общего месячного облагаемого дохода субъекта хозяйствования осуществляется за период начиная со дня вступления в силу Закона № 4536», — заявили в ГНС.

Также там подчеркнули, что прекращение действия лицензии применяется в случае выявления по результатам проверки контролирующим органом факта, зафиксированного в акте проверки, относительно несоответствия в течение трех полных календарных месяцев подряд в период действия лицензии:

– размера средней месячной заработной платы, начисленной субъектом хозяйствования, — размеру, определенному частью тринадцатой статьи 42 Закона № 3817-IX;

– размера общего месячного облагаемого дохода субъекта хозяйствования, зарегистрированного как физическое лицо-предприниматель, не имеющего наемных работников, — размеру, определенному частью четырнадцатой статьи 42 Закона № 3817-IX.

Ранее сообщалось, что Главное управление ГНС в Днепропетровской области напомнило предпринимателям о штрафах за продажу подакцизных товаров по ценам ниже максимально установленных.

