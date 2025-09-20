Предпринимателям напомнили о штрафах за продажу табачных изделий дешевле минимальной цены

Продажа подакцизных товаров ниже установленных максимальных цен будет караться штрафом в 100% стоимости товара.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области напомнило предпринимателям о штрафах за продажу подакцизных товаров по ценам ниже максимально установленных.

Что такое максимальные розничные цены

Согласно Налоговому кодексу Украины, максимальные розничные цены на подакцизные товары устанавливаются производителями или импортерами. Они распространяются на:

табачные изделия;

табак и его заменители;

жидкости для электронных сигарет.

Такие цены учитывают все налоги и сборы и декларируются в установленном законом порядке.

Какая предусмотрена ответственность

Согласно Закону Украины № 3817-IX от 18 июня 2024 года, за розничную продажу подакцизных товаров дешевле задекларированной минимальной цены предусмотрены финансовые санкции.

Штраф составляет 100% стоимости реализованной продукции, но не менее двух минимальных зарплат, установленных законом на 1 января отчетного года.

