Підприємцям нагадали про штрафи за продаж тютюнових виробів дешевше мінімальної ціни

Продаж підакцизних товарів нижче встановлених максимальних цін каратиметься штрафом у 100% вартості товару.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадало підприємцям про штрафи за продаж підакцизних товарів за цінами, нижчими від максимально встановлених.

Що таке максимальні роздрібні ціни

Відповідно до Податкового кодексу України, максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари встановлюються виробниками або імпортерами. Вони поширюються на:

тютюнові вироби;

тютюн та його замінники;

рідини для електронних сигарет.

Такі ціни враховують усі податки й збори та декларуються у визначеному законом порядку.

Яка передбачена відповідальність

Згідно із Законом України № 3817-IX від 18 червня 2024 року, за роздрібний продаж підакцизних товарів дешевше від задекларованої мінімальної ціни передбачені фінансові санкції.

Штраф складає 100% вартості реалізованої продукції, але не менше двох мінімальних зарплат, встановлених законом на 1 січня звітного року.

