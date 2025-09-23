Суд подтвердил доначисление 2,25 млн грн налога на прибыль за завышение расходов

Суд признал завышение расходов по НДС необоснованным.

Контролирующим органом проведена документальная плановая выездная проверка плательщика. По её результатам был составлен акт и принято налоговое уведомление-решение, которым увеличена сумма денежного обязательства по налогу на прибыль на 2252,6 тыс. гривен. Об этом сообщает налоговая служба в Полтавской области.

В ходе рассмотрения дела суд учёл доводы контролирующего органа, который указал, что в период с 1 января 2024 года по 30 сентября 2024 года истец безосновательно завысил сумму «Прочих операционных расходов» (код строки 2180 Отчёта о финансовых результатах (форма №2)).

Это завышение было осуществлено путём включения в состав таких расходов налога на добавленную стоимость, содержащегося в цене приобретённых у контрагентов товаров и услуг.

При этом на дату начала проверки, а именно 20 декабря 2024 года, поставщики этих товаров и услуг не составили и не зарегистрировали в Едином реестре налоговых накладных соответствующие налоговые накладные.

Ключевым в споре стал вопрос правомерности отнесения сум налога на добавленную стоимость, включённых в стоимость приобретённых товаров и услуг, в состав прочих расходов операционной деятельности.

Суд пришёл к выводу, что такие действия истца являются безосновательными. Соответствующие суммы налога на добавленную стоимость должны были быть отражены как составляющая себестоимости запасов в соответствии с пунктом 9 Национального положения (стандарта) бухгалтерского учёта 9 «Запасы», утверждённого приказом Министерства финансов Украины от 20 октября 1999 года №246.

С учётом изложенного Полтавский окружной административный суд по делу №440/6665/25 вынес решение в пользу контролирующего органа.

