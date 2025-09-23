Практика судов
Суд подтвердил доначисление 2,25 млн грн налога на прибыль за завышение расходов

13:37, 23 сентября 2025
Суд признал завышение расходов по НДС необоснованным.
Контролирующим органом проведена документальная плановая выездная проверка плательщика. По её результатам был составлен акт и принято налоговое уведомление-решение, которым увеличена сумма денежного обязательства по налогу на прибыль на 2252,6 тыс. гривен. Об этом сообщает налоговая служба в Полтавской области.

В ходе рассмотрения дела суд учёл доводы контролирующего органа, который указал, что в период с 1 января 2024 года по 30 сентября 2024 года истец безосновательно завысил сумму «Прочих операционных расходов» (код строки 2180 Отчёта о финансовых результатах (форма №2)).

Это завышение было осуществлено путём включения в состав таких расходов налога на добавленную стоимость, содержащегося в цене приобретённых у контрагентов товаров и услуг.

При этом на дату начала проверки, а именно 20 декабря 2024 года, поставщики этих товаров и услуг не составили и не зарегистрировали в Едином реестре налоговых накладных соответствующие налоговые накладные.

Ключевым в споре стал вопрос правомерности отнесения сум налога на добавленную стоимость, включённых в стоимость приобретённых товаров и услуг, в состав прочих расходов операционной деятельности.

Суд пришёл к выводу, что такие действия истца являются безосновательными. Соответствующие суммы налога на добавленную стоимость должны были быть отражены как составляющая себестоимости запасов в соответствии с пунктом 9 Национального положения (стандарта) бухгалтерского учёта 9 «Запасы», утверждённого приказом Министерства финансов Украины от 20 октября 1999 года №246.

С учётом изложенного Полтавский окружной административный суд по делу №440/6665/25 вынес решение в пользу контролирующего органа.

