Суд підтвердив донарахування 2,25 млн грн податку на прибуток за завищення витрат

13:37, 23 вересня 2025
Суд визнав завищення витрат на ПДВ необґрунтованим.
Суд підтвердив донарахування 2,25 млн грн податку на прибуток за завищення витрат
Контролюючим органом проведено документальну планову виїзну перевірку платника. За її результатами складено акт та прийнято податкове повідомлення-рішення, яким збільшено суму грошового зобов’язання з податку на прибуток на суму 2252,6 тис. гривень. Про це повідомляє податкова служба у Полтавській області.

Під час розгляду справи суд врахував доводи контролюючого органу, який зазначив, що у період з 1 січня 2024 року по 30 вересня 2024 року позивач безпідставно завищив суму «Інших операційних витрат» (код рядка 2180 Звіту про фінансові результати (форма №2)).

Це завищення було здійснено шляхом включення до складу таких витрат податку на додану вартість, який містився у ціні придбаних у контрагентів товарів та послуг.

При цьому на дату початку перевірки, а саме 20 грудня 2024 року, постачальники цих товарів та послуг не склали і не зареєстрували у Єдиному реєстрі податкових накладних відповідні податкові накладні.

Ключовим у спорі стало питання правомірності віднесення сум податку на додану вартість, що були включені у вартість придбаних товарів та послуг, до складу інших витрат операційної діяльності.

Суд дійшов висновку, що такі дії позивача є безпідставними. Відповідні суми податку на додану вартість мали бути відображені як складова собівартості запасів згідно з пунктом 9 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», яке було затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №246.

З огляду на викладене Полтавський окружний адміністративний суд у справі №440/6665/25 ухвалив рішення на користь контролюючого органу.

