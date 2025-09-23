Суд підтвердив донарахування 2,25 млн грн податку на прибуток за завищення витрат

Суд визнав завищення витрат на ПДВ необґрунтованим.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Контролюючим органом проведено документальну планову виїзну перевірку платника. За її результатами складено акт та прийнято податкове повідомлення-рішення, яким збільшено суму грошового зобов’язання з податку на прибуток на суму 2252,6 тис. гривень. Про це повідомляє податкова служба у Полтавській області.

Під час розгляду справи суд врахував доводи контролюючого органу, який зазначив, що у період з 1 січня 2024 року по 30 вересня 2024 року позивач безпідставно завищив суму «Інших операційних витрат» (код рядка 2180 Звіту про фінансові результати (форма №2)).

Це завищення було здійснено шляхом включення до складу таких витрат податку на додану вартість, який містився у ціні придбаних у контрагентів товарів та послуг.

При цьому на дату початку перевірки, а саме 20 грудня 2024 року, постачальники цих товарів та послуг не склали і не зареєстрували у Єдиному реєстрі податкових накладних відповідні податкові накладні.

Ключовим у спорі стало питання правомірності віднесення сум податку на додану вартість, що були включені у вартість придбаних товарів та послуг, до складу інших витрат операційної діяльності.

Суд дійшов висновку, що такі дії позивача є безпідставними. Відповідні суми податку на додану вартість мали бути відображені як складова собівартості запасів згідно з пунктом 9 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», яке було затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №246.

З огляду на викладене Полтавський окружний адміністративний суд у справі №440/6665/25 ухвалив рішення на користь контролюючого органу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.