Нацбанк заблокировал финансовые операции криптокошелька Trustee Plus в Украине

15:06, 23 сентября 2025
НБУ запретил литовской компании Trustee Global UAB предоставлять финансовые услуги в Украине без лицензии.
Нацбанк запретил литовской компании Trustee Global UAB предоставлять финансовые платежные услуги через приложение Trustee Plus гражданам Украины без соответствующей лицензии и авторизации. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В ходе надзора за деятельностью поставщиков платежных услуг НБУ обратил внимание на сервис TRUSTEE и его приложение Trustee Plus. Углубленный анализ показал, что компания предлагает украинским пользователям услуги, которые имеют признаки финансовых платежных операций, в частности переводы средств без открытия счета и выполнение платежей с собственными средствами пользователя. Комментарии от Trustee Global UAB не опровергли, а частично подтвердили предоставление таких услуг.

Решение о признании деятельности компании безлицензионной принято 15 сентября по рекомендации Комитета по надзору и регулированию банков. В соответствии с Законом Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», Trustee Global UAB обязана прекратить предоставление финансовых платежных услуг, в частности P2P-переводов и операций с евро, до приведения деятельности в соответствие с законодательством. В случае нарушения компания будет нести ответственность.

НБУ призывает граждан проверять, включено ли учреждение в реестры Нацбанка, перед заключением договоров на финансовые услуги. Неавторизованные платформы не подпадают под защиту прав потребителей, обеспечиваемую НБУ.

