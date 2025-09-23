Нацбанк заблокировал финансовые операции криптокошелька Trustee Plus в Украине

НБУ запретил литовской компании Trustee Global UAB предоставлять финансовые услуги в Украине без лицензии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нацбанк запретил литовской компании Trustee Global UAB предоставлять финансовые платежные услуги через приложение Trustee Plus гражданам Украины без соответствующей лицензии и авторизации. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В ходе надзора за деятельностью поставщиков платежных услуг НБУ обратил внимание на сервис TRUSTEE и его приложение Trustee Plus. Углубленный анализ показал, что компания предлагает украинским пользователям услуги, которые имеют признаки финансовых платежных операций, в частности переводы средств без открытия счета и выполнение платежей с собственными средствами пользователя. Комментарии от Trustee Global UAB не опровергли, а частично подтвердили предоставление таких услуг.

Решение о признании деятельности компании безлицензионной принято 15 сентября по рекомендации Комитета по надзору и регулированию банков. В соответствии с Законом Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», Trustee Global UAB обязана прекратить предоставление финансовых платежных услуг, в частности P2P-переводов и операций с евро, до приведения деятельности в соответствие с законодательством. В случае нарушения компания будет нести ответственность.

НБУ призывает граждан проверять, включено ли учреждение в реестры Нацбанка, перед заключением договоров на финансовые услуги. Неавторизованные платформы не подпадают под защиту прав потребителей, обеспечиваемую НБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.