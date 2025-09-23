Нацбанк заблокував фінансові операції криптогаманця Trustee Plus в Україні

НБУ заборонив литовській компанії Trustee Global UAB надавати фінансові послуги в Україні без ліцензії.

Нацбанк заборонив литовській компанії Trustee Global UAB надавати фінансові платіжні послуги через застосунок Trustee Plus громадянам України без відповідної ліцензії та авторизації. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Під час нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг НБУ звернув увагу на сервіс TRUSTEE та його застосунок Trustee Plus. Поглиблений аналіз виявив, що компанія пропонує українським користувачам послуги, які мають ознаки фінансових платіжних операцій, зокрема перекази коштів без відкриття рахунку та виконання платежів із власними коштами користувача. Коментарі від Trustee Global UAB не спростували, а частково підтвердили надання таких послуг.

Рішення про визнання діяльності компанії безліцензійною ухвалено 15 вересня за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання банків. Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Trustee Global UAB зобов’язана припинити надання фінансових платіжних послуг, зокрема P2P-переказів та операцій із євро, до приведення діяльності у відповідність до законодавства. У разі порушення компанія нестиме відповідальність.

НБУ закликає громадян перевіряти, чи включена установа до реєстрів Нацбанку, перед укладанням договорів на фінансові послуги. Неавторизовані платформи не підпадають під захист прав споживачів, що забезпечується НБУ.

