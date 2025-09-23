Практика судов
Подача рапорта на смену места службы в Армия+: распространенные ошибки и рекомендации

13:55, 23 сентября 2025
В Минобороны также разобрали самые распространенные ошибки при смене места службы.
Министерство обороны объяснило, как правильно составить рапорт на смену места службы через приложение Армия+, чтобы увеличить шансы на положительное решение и избежать отказов.

Кто может сменить место службы

На данный момент переводы возможны только между частями внутри структур ВСУ или НГУ.

Какие документы для перевода необходимы

Рекомендательное письмо. Образец можно загрузить в Армия+ при подаче рапорта на смену места службы. Для этого на экране с добавлением рекомендательного письма нажмите на текст справки ниже и загрузите шаблон. Письмо действительно 30 дней с даты подписи. Успейте подать рапорт в течение этого срока.

Военный документ. Это может быть военный билет, удостоверение офицера или другой документ. При добавлении не перепутайте номера разделов с номерами страниц. Рядом с номерами разделов всегда есть соответствующие названия.

Если для желаемой должности нужны дополнительные документы, например, справка ВВК или согласование от Службы безопасности Украины, подготовьте их заранее и загрузите на отдельном экране.

Как подать рапорт на смену места службы — распространенные ошибки

Нечеткие фото документов. Используйте фотокамеру с высоким качеством или попросите побратима сделать фото и отправить через защищенный мессенджер – затем загружайте из галереи.

Неправильное название должности в рекомендательном письме или рапорте. Указывайте должность полностью и не сокращайте. Например, если ваша должность звучит как «старший наводчик 1 расчета 1 самоходного артиллерийского взвода 3 самоходной артиллерийской батареи 1 самоходного артиллерийского дивизиона», нельзя писать просто «старший наводчик». Такой рапорт отклонят.

Должность в рекомендательном письме и в военных данных разная. Проверьте, чтобы название должности в письме было таким же, как на экране с вашими военными данными.

Номер воинской части в рекомендательном письме и в военном документе отличаются. Номер вашей части должен совпадать в рекомендательном письме и в вашем военном документе.

Ваша воинская часть сменила номер. Если изменился номер или произошло переформирование части – приложите официальную справку об этом. Иначе Кадровый центр ВСУ зачтет только время вашей службы в части с новым номером. Если этот срок меньше 6 месяцев – рапорт отклонят.

Просматривайте все данные перед подписанием и отредактируйте рапорт, если заметили ошибку. И через 72 часа после подачи рапорта ожидайте решения.

ВСУ военнослужащие Минобороны воинский учет

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

