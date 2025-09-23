Практика судів
  1. В Україні

Подання рапорту на зміну місця служби в Армія+: поширені помилки та рекомендації

13:55, 23 вересня 2025
У Міноборони також розібрали найпоширеніші помилки щодо зміни місця служби.
Міністерство оборони пояснило, як правильно скласти рапорт на зміну місця служби через застосунок Армія+, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов.

Хто може змінити місце служби

Наразі переведення можливі лише між частинами всередині структур ЗСУ чи НГУ.

Які документи для переведення необхідні

Рекомендаційний лист. Зразок можна завантажити в Армія+ під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані з додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Встигніть подати рапорт протягом цього терміну.

Військовий документ. Це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ. Під час додавання не переплутайте номери розділів із номерами сторінок. Біля номерів розділів завжди є відповідні назви.

Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка ВЛК чи погодження від Служби безпеки України, підготуйте їх завчасно та завантажте на окремому екрані.

Як подати рапорт на зміну місця служби — поширені помилки

Нечіткі фото документів. Використовуйте фотокамеру з високою якістю або просіть побратима зробити фото та надіслати через захищений месенджер – потім завантажуйте з галереї.

Неправильна назва посади у рекомендаційному листі чи рапорті. Вказуйте посаду повністю та не скорочуйте. Наприклад, якщо ваша посада звучить як «старший навідник 1 розрахунку 1 самохідного артилерійського взводу 3 самохідної артилерійської батареї 1 самохідного артилерійського дивізіону», не можна писати просто «старший навідник». Такий рапорт відхилять.

Посада в рекомендаційному листі та у військових відомостях різна. Перевірте, щоб назва посади у листі була такою ж, як на екрані з вашими військовими відомостями.

Номер військової частини у рекомендаційному листі та у військовому документі відрізняються. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі.

Ваша військова частина змінила номер. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини – долучіть офіційну довідку про це. Інакше Кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині з новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців – рапорт відхилять.

Переглядайте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. І за 72 години після подання рапорту чекайте на рішення.

ЗСУ військовослужбовці Міноборони військовий облік

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.

Безпека залишається постійним викликом – у Мінцифри пояснили, як працюють з персональними даними при створенні національної LLM-моделі та Дія.AI

На Мінцифри лежить збір даних для тренування національної LLM-моделі.

Начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження посадовців місцевого самоврядування – зміни до закону про воєнний стан

Віталій Безгін разом із колегами пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, за якими начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження чи звільняти посадових осіб місцевого самоврядування.

У Раді пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби співробітників розвідувальних органів

Законопроект передбачає, що співробітники розвідувального органу можуть бути також звільнені зі служби у зв’язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу, за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
