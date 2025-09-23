Подання рапорту на зміну місця служби в Армія+: поширені помилки та рекомендації

У Міноборони також розібрали найпоширеніші помилки щодо зміни місця служби.

Міністерство оборони пояснило, як правильно скласти рапорт на зміну місця служби через застосунок Армія+, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов.

Хто може змінити місце служби

Наразі переведення можливі лише між частинами всередині структур ЗСУ чи НГУ.

Які документи для переведення необхідні

Рекомендаційний лист. Зразок можна завантажити в Армія+ під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані з додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Встигніть подати рапорт протягом цього терміну.

Військовий документ. Це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ. Під час додавання не переплутайте номери розділів із номерами сторінок. Біля номерів розділів завжди є відповідні назви.

Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка ВЛК чи погодження від Служби безпеки України, підготуйте їх завчасно та завантажте на окремому екрані.

Як подати рапорт на зміну місця служби — поширені помилки

Нечіткі фото документів. Використовуйте фотокамеру з високою якістю або просіть побратима зробити фото та надіслати через захищений месенджер – потім завантажуйте з галереї.

Неправильна назва посади у рекомендаційному листі чи рапорті. Вказуйте посаду повністю та не скорочуйте. Наприклад, якщо ваша посада звучить як «старший навідник 1 розрахунку 1 самохідного артилерійського взводу 3 самохідної артилерійської батареї 1 самохідного артилерійського дивізіону», не можна писати просто «старший навідник». Такий рапорт відхилять.

Посада в рекомендаційному листі та у військових відомостях різна. Перевірте, щоб назва посади у листі була такою ж, як на екрані з вашими військовими відомостями.

Номер військової частини у рекомендаційному листі та у військовому документі відрізняються. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі.

Ваша військова частина змінила номер. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини – долучіть офіційну довідку про це. Інакше Кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині з новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців – рапорт відхилять.

Переглядайте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. І за 72 години після подання рапорту чекайте на рішення.

