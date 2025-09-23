Практика судов
Суд в США: Meta будет отвечать за мошеннические объявления на платформе

14:13, 23 сентября 2025
Суд признал, что компания может нести ответственность за мошеннические объявления в Facebook и обязана бороться с обманчивой рекламой.
В США суд частично отклонил требование Meta закрыть иск, в котором компанию обвиняют в содействии мошенническим объявлениям. Об этом сообщает Courthouse News.

Что решил суд

Окружной судья США Джеффри С. Уайт отказал Meta в ходатайстве о полном закрытии дела, оставив в силе обвинения в нарушении контракта и недобросовестных действиях. Он признал, что правила пользования и стандарты сообщества Facebook обязывают компанию принимать меры против вводящей в заблуждение рекламы.

«В своих стандартах Meta обещает удалять контент, который сознательно вводит в заблуждение или эксплуатирует пользователей ради получения денег или имущества. Это означает, что компания взяла на себя юридическое обязательство бороться с мошенническими объявлениями», — говорится в решении судьи.

В то же время суд отклонил претензии по поводу «небрежного предупреждения», сославшись на нормы экономического права Калифорнии.

Как возникло дело

Истцы Кристофер Калис и Анастасия Грошен подали иск против Meta ещё в августе 2021 года после того, как стали жертвами вводящей в заблуждение рекламы на Facebook:

  • Калис заказал набор деталей для автомобильного двигателя, но товар так и не получил;
  • Грошен приобрела детскую игровую доску, но получила лишь маленький пазл и также не смогла вернуть деньги.

Они обвинили Meta в небрежности, нарушении контракта, недобросовестной практике, нарушении Закона Калифорнии о недобросовестной конкуренции и незаконном обогащении.

«Цель этого иска — остановить политику Facebook по поощрению и поддержке мошенников, которые обманывают пользователей рекламой, и заставить компанию либо компенсировать убытки, либо отказаться от миллиардных прибылей, полученных благодаря такой деятельности», — говорится в жалобе.

Предыдущие решения

В 2022 году суд первой инстанции закрыл дело, сославшись на Раздел 230 Закона об этичности в коммуникациях, который защищает онлайн-платформы от ответственности за контент третьих лиц.

Однако апелляционный суд частично отменил это решение: он подтвердил отклонение большинства претензий, но оставил в силе те, что касаются контрактных обязательств Meta.

«Если Meta обещала принимать меры против мошеннических объявлений, она обязана выполнить это обещание независимо от статуса издателя», — отметил судья Девятого округа Райан Нельсон.

Реакция Meta

Представитель Meta сообщил, что компания «считает остальные обвинения необоснованными и решительно будет отстаивать свою позицию».

Представители истцов пока не прокомментировали решение суда.

