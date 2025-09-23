Практика судів
  1. У світі

Суд у США: Meta відповідатиме за шахрайські оголошення на платформі

14:13, 23 вересня 2025
Суд визнав, що компанія може нести відповідальність за шахрайські оголошення на Facebook і зобов’язана боротися з оманливою рекламою.
Суд у США: Meta відповідатиме за шахрайські оголошення на платформі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В США суд частково відхилив вимогу Meta закрити позов, у якому компанію звинувачують у сприянні шахрайським оголошенням. Про це повідомляє Courthouse News.

Що вирішив суд

Окружний суддя США Джеффрі С. Вайт відмовив Meta у клопотанні про повне закриття справи, залишивши чинними звинувачення у порушенні контракту та недобросовісних діях. Він визнав, що правила користування та стандарти спільноти Facebook зобов’язують компанію вживати заходів проти оманливої реклами.

«У своїх стандартах Meta обіцяє видаляти контент, який свідомо вводить в оману або експлуатує користувачів задля отримання грошей чи майна. Це означає, що компанія взяла на себе юридичний обов’язок боротися зі шахрайськими оголошеннями», — йдеться у рішенні судді.

Водночас суд відхилив претензії щодо «недбалого попередження», посилаючись на норми економічного права Каліфорнії.

Як виникла справа

Позивачі Крістофер Каліс та Анастасія Грошен подали позов проти Meta ще у серпні 2021 року після того, як стали жертвами оманливої реклами на Facebook:

  • Каліс замовив набір деталей для автомобільного двигуна, але товар так і не отримав;
  • Грошен придбала дитячу ігрову дошку, але отримала лише маленький пазл і також не змогла повернути гроші.

Вони звинуватили Meta у недбалості, порушенні контракту, недобросовісній практиці, порушенні Закону Каліфорнії про недобросовісну конкуренцію та незаконному збагаченні.

«Мета цього позову — зупинити політику Facebook із заохочення та підтримки шахраїв, які обманюють користувачів рекламою, та змусити компанію або компенсувати збитки, або відмовитися від мільярдних прибутків, отриманих завдяки такій діяльності», — йдеться у скарзі.

Попередні рішення

У 2022 році суд першої інстанції закрив справу, пославшись на Розділ 230 Закону про етичність у комунікаціях, який захищає онлайн-платформи від відповідальності за контент третіх осіб.

Втім, апеляційний суд частково скасував це рішення: він підтвердив відхилення більшості претензій, але залишив чинними ті, що стосуються контрактних зобов’язань Meta.

«Якщо Meta обіцяла вживати заходів проти шахрайських оголошень, вона зобов’язана виконати цю обіцянку незалежно від статусу видавця», — зазначив суддя Дев’ятого округу Райан Нельсон.

Реакція Meta

Представник Meta повідомив, що компанія «вважає решту звинувачень безпідставними та рішуче відстоюватиме свою позицію».

Представники позивачів поки не прокоментували рішення суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.

Безпека залишається постійним викликом – у Мінцифри пояснили, як працюють з персональними даними при створенні національної LLM-моделі та Дія.AI

На Мінцифри лежить збір даних для тренування національної LLM-моделі.

Начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження посадовців місцевого самоврядування – зміни до закону про воєнний стан

Віталій Безгін разом із колегами пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, за якими начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження чи звільняти посадових осіб місцевого самоврядування.

У Раді пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби співробітників розвідувальних органів

Законопроект передбачає, що співробітники розвідувального органу можуть бути також звільнені зі служби у зв’язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу, за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва