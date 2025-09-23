Суд у США: Meta відповідатиме за шахрайські оголошення на платформі

Суд визнав, що компанія може нести відповідальність за шахрайські оголошення на Facebook і зобов’язана боротися з оманливою рекламою.

В США суд частково відхилив вимогу Meta закрити позов, у якому компанію звинувачують у сприянні шахрайським оголошенням. Про це повідомляє Courthouse News.

Що вирішив суд

Окружний суддя США Джеффрі С. Вайт відмовив Meta у клопотанні про повне закриття справи, залишивши чинними звинувачення у порушенні контракту та недобросовісних діях. Він визнав, що правила користування та стандарти спільноти Facebook зобов’язують компанію вживати заходів проти оманливої реклами.

«У своїх стандартах Meta обіцяє видаляти контент, який свідомо вводить в оману або експлуатує користувачів задля отримання грошей чи майна. Це означає, що компанія взяла на себе юридичний обов’язок боротися зі шахрайськими оголошеннями», — йдеться у рішенні судді.

Водночас суд відхилив претензії щодо «недбалого попередження», посилаючись на норми економічного права Каліфорнії.

Як виникла справа

Позивачі Крістофер Каліс та Анастасія Грошен подали позов проти Meta ще у серпні 2021 року після того, як стали жертвами оманливої реклами на Facebook:

Каліс замовив набір деталей для автомобільного двигуна, але товар так і не отримав;

Грошен придбала дитячу ігрову дошку, але отримала лише маленький пазл і також не змогла повернути гроші.

Вони звинуватили Meta у недбалості, порушенні контракту, недобросовісній практиці, порушенні Закону Каліфорнії про недобросовісну конкуренцію та незаконному збагаченні.

«Мета цього позову — зупинити політику Facebook із заохочення та підтримки шахраїв, які обманюють користувачів рекламою, та змусити компанію або компенсувати збитки, або відмовитися від мільярдних прибутків, отриманих завдяки такій діяльності», — йдеться у скарзі.

Попередні рішення

У 2022 році суд першої інстанції закрив справу, пославшись на Розділ 230 Закону про етичність у комунікаціях, який захищає онлайн-платформи від відповідальності за контент третіх осіб.

Втім, апеляційний суд частково скасував це рішення: він підтвердив відхилення більшості претензій, але залишив чинними ті, що стосуються контрактних зобов’язань Meta.

«Якщо Meta обіцяла вживати заходів проти шахрайських оголошень, вона зобов’язана виконати цю обіцянку незалежно від статусу видавця», — зазначив суддя Дев’ятого округу Райан Нельсон.

Реакція Meta

Представник Meta повідомив, що компанія «вважає решту звинувачень безпідставними та рішуче відстоюватиме свою позицію».

Представники позивачів поки не прокоментували рішення суду.

