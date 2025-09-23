Невозможность обжалования решения Дисциплинарной палаты ВСП об отказе в открытии дисциплинарного дела в суд — позиция БП ВС

БП ВС подчеркнула, что действующее законодательство не позволяет обжаловать в суде решение Дисциплинарной палаты ВСП об отказе в открытии дисциплинарного дела.

Большая Палата Верховного Суда высказалась относительно невозможности обжалования решения Дисциплинарной палаты ВСП об отказе в открытии дисциплинарного дела в суде.

БП ВС в деле №560/8027/25 вновь отметила, что действующим законодательством не предусмотрена возможность обжаловать решение Дисциплинарной палаты ВСП (дисциплинарного органа в системе правосудия) об отказе в открытии дисциплинарного дела, в частности, в суде.

Так, согласно части второй статьи 45 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» №1798-VIII решение об отказе в открытии дисциплинарного дела принимается Дисциплинарной палатой и обжалованию не подлежит. Указанная норма Закона также нашла своё отражение в абзаце 2 пункта 13.13 Главы 13 Регламента Высшего совета правосудия, утверждённого решением ВСП от 24 января 2017 года №52/0/15-17.

Согласно содержанию которой при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 45 Закона, Дисциплинарная палата постановляет определение об отказе в открытии дисциплинарного дела, которое не подлежит обжалованию.

Содержание приведённых правовых норм даёт возможность сделать вывод, что действующим законодательством не предусмотрена возможность обжаловать решение Дисциплинарной палаты ВСП (дисциплинарного органа в системе правосудия) об отказе в открытии дисциплинарного дела, в частности, в суде.

В понимании статей 51, 52 Закона №1798-VIII обжалованию в ВСП подлежит решение её дисциплинарного органа, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия судьи по существу.

Право обжаловать решение Дисциплинарной палаты по дисциплинарному делу в ВСП имеет судья, в отношении которого принято соответствующее решение. Заявитель имеет право обжаловать решение Дисциплинарной палаты по дисциплинарному делу в ВСП при наличии разрешения Дисциплинарной палаты на такое обжалование (часть первая статьи 51 Закона №1798-VIII).

В свою очередь, согласно части седьмой статьи 266 КАС на решение ВСП, принятое по результатам рассмотрения жалобы на решение её Дисциплинарной палаты, может быть подана жалоба в Большую Палату. Такая жалоба рассматривается по правилам кассационного производства, установленным этим Кодексом.

Таким образом, истец хоть и имеет право подать жалобу на действия судьи и инициировать таким образом дисциплинарное производство, но не является непосредственным участником правоотношений, возникающих в связи с решением вопроса о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.

Оценивать действия судьи при выполнении служебных обязанностей имеет право только ВСП, решения которого относительно привлечения или отказа в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности создают юридические последствия для такого судьи, но не для лица-заявителя.

Поэтому правом на обжалование действий / решений ВСП, её органов, осуществляющих дисциплинарное производство, наделены лишь субъекты этого производства в порядке, предусмотренном законом.

Граждане, которые не являются субъектами дисциплинарного производства в отношении судей, не имеют права обжаловать действия и решения ВСП по результатам такого производства.

