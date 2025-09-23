На 2026 год Украине нужно найти еще 18 млрд долларов – глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа

Непокрытая потребность в объемах внешней помощи сейчас касается только 2026 года и составляет $18,1 млрд.

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа объяснила, существует ли непокрытая потребность в финансировании на 2025 год в размере 8,7 млрд долларов США.

«Вчера в медиа вы могли прочитать ложный тезис о том, что Украине нужно еще «почти $9 млрд» в 2025 году. Это не совсем так.

Потребность во внешнем финансировании бюджета на 2025 год – $39,3 млрд, и она пока не менялась в течение года.

$30,6 млрд – это деньги, которые уже поступили на счета правительства в Нацбанке.

$8,7 млрд – это деньги, о которых есть договоренности, и они поступят от партнеров в 2025 году. Это покрытая потребность.

Действительно, существует вероятность внесения новых изменений в Бюджет-2025 осенью для увеличения расходов на сектор нацбезопасности и обороны. Но прежде, чем это станет возможным, Украине нужно достичь договоренностей с ЕС об использовании денег ERA loans («50 миллиардов от G7») на нужды обороны. Если правительство достигнет согласия с Еврокомиссией, это все равно будет покрытая потребность, потому что часть ERA loans от ЕС и так должна поступить в этом году.

Непокрытая потребность в объемах внешней помощи – деньги, которые нужно найти – сейчас касается только 2026 года и составляет $18,1 млрд», – сообщила Роксолана Пидласа.

Напомним, ранее Пидласа объяснила, что в 2026 году Украина будет отдавать каждую заработанную и занятую гривну на нужды нацбезопасности и обороны, потому что сейчас международные партнеры не позволяют использовать деньги, которые они дают в бюджет, на закупки оружия (кроме гранта Великобритании) и денежное обеспечение военнослужащих.

В то же время, отметила она, все невоенные расходы остаются в плоскости дефицита государственного бюджета. Потребность в международном финансировании составит $45,5 млрд, из которых $18 млрд – незакрытая потребность.

«С начала войны для сбалансирования бюджета мы вынуждены были осуществлять значительные заимствования. Как следствие, государственный долг продолжает наращиваться и в конце следующего года может достигнуть 101,6% прогнозного ВВП (против 43,3% в 2021 году)», – сообщила глава бюджетного комитета.

Такая ситуация, отметила Роксолана Пидласа, будет сохраняться до окончания активных боевых действий, пока около 60% бюджета будет направляться на оборону.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что бюджет одного года войны составляет 120 млрд долларов. «60 млрд дает украинский бюджет, а 60 – мне нужно найти на следующий год. Я надеюсь, что мы завершим эту войну. Но в любом случае план А – это завершить войну. План Б – 120 млрд, и это большой вызов», – добавил Зеленский.

Автор: Наталя Мамченко

