Практика судів
  1. Публікації

На 2026 рік Україні потрібно знайти ще 18 млрд доларів – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа

15:47, 23 вересня 2025
Непокрита потреба в обсягах зовнішньої допомоги наразі стосується лише 2026 року і складає $18,1 млрд.
На 2026 рік Україні потрібно знайти ще 18 млрд доларів – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа
Джерело фото: Роксолана Підласа / Facebook
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа пояснила, чи існує непокрита потреба у фінансуванні на 2025 рік у розмірі 8,7 млрд доларів США.

«Вчора в медіа ви могли прочитати хибну тезу про те, що Україні потрібно ще «майже $9 млрд» в 2025 році. Це не зовсім так.

Потреба в зовнішньому фінансуванні бюджету на 2025 рік - $39,3 млрд і вона поки що не змінювалась протягом року.

$30,6 млрд – це гроші, які вже надійшли на рахунки Уряду в Нацбанку.

$8,7 млрд – це гроші, про які є домовленості і вони надійдуть від партнерів в 2025 році. Це покрита потреба.

Дійсно, існує імовірність внесення нових змін до Бюджету-2025 восени для збільшення видатків на сектор нацбезпеки і оборони. Але перш ніж це стане можливим, Україні потрібно досягнути домовленостей з ЄС про використання грошей ERA loans («50 мільярдів від G7») на потреби оборони. Якщо уряд досягне згоди з Єврокомісією, це все одно буде покрита потреба - тому що частина ERA loans від ЄС і так має надійти в цьому році.

Непокрита потреба в обсягах зовнішньої допомоги – гроші, які потрібно знайти – наразі стосується лише 2026 року і складає $18.1 млрд», повідомила Роксолана Підласа.

Нагадаємо, раніше Підласа пояснила, що у 2026 році Україна буде віддавати кожну зароблену і позичену гривню на потреби нацбезпеки і оборони, тому що наразі міжнародні партнери не дозволяють використовувати гроші, які вони дають в бюджет, на закупівлі зброї (окрім гранту Великої Британії) та грошове забезпечення військовослужбовців.

Водночас, зазначила вона, всі невійськові видатки залишаються в площині дефіциту державного бюджету. Потреба в міжнародному фінансуванні становитиме $45,5 млрд, з яких $18 млрд – незакрита потреба.

«З початку війни для збалансування бюджету ми змушені були здійснювати значні запозичення. Як наслідок, державний борг продовжує нарощуватися і наприкінці наступного року може досягти 101,6% прогнозного ВВП (проти 43,3% у 2021 році)», – повідомила очільниця бюджетного комітету.

Така ситуація, зауважила Роксолана Підласа, зберігатиметься до закінчення активних бойових дій, поки близько 60% бюджету буде спрямовуватись на оборону.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що бюджет одного року війни становить 120 млрд доларів. «60 млрд дає український бюджет, а 60 – мені потрібно знайти на наступний рік. Я сподіваюсь, що ми завершимо цю війну. Але в будь-якому випадку план А – це завершити війну. План Б – 120 млрд, і це великий виклик», - додав Зеленський.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України бюджет держбюджет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ прийняв запит Верховного Суду щодо права монахині користуватися келією монастиря, яку вона залишила внаслідок конфлікту

Велика Палата Верховного Суду запитала у ЄСПЛ, чи поширюється юрисдикція національного суду на спори щодо права колишньої монахині на користування приміщеннями монастиря, яке припинено внаслідок залишення монахинею спірного приміщення через конфлікт і розбіжності в поглядах з очільниками релігійної організації.

На 2026 рік Україні потрібно знайти ще 18 млрд доларів – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа

Непокрита потреба в обсягах зовнішньої допомоги наразі стосується лише 2026 року і складає $18,1 млрд.

е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.

Безпека залишається постійним викликом – у Мінцифри пояснили, як працюють з персональними даними при створенні національної LLM-моделі та Дія.AI

На Мінцифри лежить збір даних для тренування національної LLM-моделі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва