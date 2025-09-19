Третина всіх коштів на оборону в 2026 році піде на зброю, — Роксолана Підласа

Роксолана Підласа підкреслила, що більше половини видатків передбачено спрямувати на грошове забезпечення військовослужбовців, а 955 млрд грн – на закупівлю і виробництво озброєння.

Джерело фото: Роксолана Підласа / Facebook

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді 19 вересня представили проект державного бюджету на 2026 рік: 2,8 трлн грн піде на національну безпеку і оборону, а 955 млрд грн – на закупівлю та виробництво озброєння. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги Народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Вона підкреслила, що основним пріоритетом бюджету залишається національна безпека та оборона, на що передбачено спрямувати 2,8 трлн грн.

Народна обраниця зазначила, що більше половини видатків – близько 45% – передбачено спрямувати на грошове забезпечення військовослужбовців, а рекордні 955 млрд грн (1/3 всіх коштів на оборону) – на закупівлю і виробництво озброєння.

«Наступного року ми будемо віддавати кожну зароблену і позичену в Україні гривню на потреби нацбезпеки і оборони, тому що наразі міжнародні партнери не дозволяють нам використовувати гроші, які вони дають в бюджет, на закупівлі зброї (окрім гранту Великої Британії) та грошове забезпечення військовослужбовців», – зауважила Підласа.

Водночас, зазначила вона, всі невійськові видатки залишаються в площині дефіциту державного бюджету. Потреба в міжнародному фінансуванні становитиме $45,5 млрд, з яких $18 млрд – незакрита потреба.

«З початку війни для збалансування бюджету ми змушені були здійснювати значні запозичення. Як наслідок, державний борг продовжує нарощуватися і наприкінці наступного року може досягти 101,6% прогнозного ВВП (проти 43,3% у 2021 році)», – повідомила очільниця бюджетного комітету.

Така ситуація, зауважила Роксолана Підласа, зберігатиметься до закінчення активних бойових дій, поки близько 60% бюджету буде спрямовуватись на оборону.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.