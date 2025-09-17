Практика судів
Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

08:30, 17 вересня 2025
Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.
Уряд в законопроекті про державний бюджет на 2026 рік пропонує окремою статтею установити, що у 2026 році «з метою оперативного виявлення проблемних питань у відповідних сферах діяльності, розроблення пропозицій щодо прийняття управлінських рішень, які потребують застосування інноваційних підходів, спрямованих на усунення системних проблем», в міністерствах можуть утворюватися тимчасові проектні групи. Безпосередньо у законі про бюджет пропонується встановити, що чисельність однієї тимчасової проектної групи може становити не більше 15 осіб.

Кількість працівників міністерства, які входять до складу тимчасової проектної групи протягом року не може перевищувати 7% штатної чисельності такого міністерства станом на 1 січня 2026 року.

За роботу в тимчасовій проектній групі здійснюється виплата винагороди, яка є частиною державних гарантій, спрямованих на компенсацію витрат, що виникають у зв’язку з виконанням службових обов’язків, за рахунок коштів бюджетної програми «Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади».

Розмір та умови виплати винагороди за участь у роботі тимчасової проектної групи встановлюється Кабміном.     

Така винагорода не враховується під час обчислення середньої заробітної плати і не застосовується для цілей нарахування пенсій та перерахунку раніше призначених пенсій.

Як пояснює уряд, «в зв’язку з необхідністю врегулювання термінових завдань в рамках реалізації Програми діяльності Кабміну пропонується можливість утворення в міністерствах кроссекторальних груп за результатами роботи яких виплачуватиметься винагорода, розмір якої визначатиметься рішенням Кабміну».

Втім, з цього пояснення не випливає, у зв’язку з чим норму про створення таких проектних груп пропонується увести саме до закону про бюджет, а не врегулювати дане питання на рівні підзаконних актів.

Автор: Наталя Мамченко

