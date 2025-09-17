Проект бюджета на 2026 год предусматривает создание в министерствах временных проектных групп, которым будет выплачиваться отдельное вознаграждение

Кабмин решил прописать создание проектных групп в министерствах в законопроекте о бюджете, а не на уровне подзаконных актов.

Правительство в законопроекте о государственном бюджете на 2026 год предлагает отдельной статьей установить, что в 2026 году «с целью оперативного выявления проблемных вопросов в соответствующих сферах деятельности, разработки предложений по принятию управленческих решений, которые требуют применения инновационных подходов, направленных на устранение системных проблем», в министерствах могут создаваться временные проектные группы. Непосредственно в законе о бюджете предлагается установить, что численность одной временной проектной группы может составлять не более 15 человек.

Количество работников министерства, которые входят в состав временной проектной группы в течение года, не может превышать 7% штатной численности такого министерства по состоянию на 1 января 2026 года.

За работу во временной проектной группе осуществляется выплата вознаграждения, которое является частью государственных гарантий, направленных на компенсацию расходов, возникающих в связи с выполнением служебных обязанностей, за счет средств бюджетной программы «Обеспечение институциональной состоятельности органов государственной власти».

Размер и условия выплаты вознаграждения за участие в работе временной проектной группы устанавливается Кабмином.

Такое вознаграждение не учитывается при исчислении средней заработной платы и не применяется для целей начисления пенсий и перерасчета ранее назначенных пенсий.

Как объясняет правительство, «в связи с необходимостью урегулирования срочных задач в рамках реализации Программы деятельности Кабмина предлагается возможность создания в министерствах кросс-секторальных групп по результатам работы которых будет выплачиваться вознаграждение, размер которого будет определяться решением Кабмина».

Впрочем, из этого объяснения не следует, в связи с чем норму о создании таких проектных групп предлагается ввести именно в закон о бюджете, а не урегулировать данный вопрос на уровне подзаконных актов.

Автор: Наталя Мамченко

