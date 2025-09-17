Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Проект бюджета на 2026 год предусматривает создание в министерствах временных проектных групп, которым будет выплачиваться отдельное вознаграждение

08:30, 17 сентября 2025
Кабмин решил прописать создание проектных групп в министерствах в законопроекте о бюджете, а не на уровне подзаконных актов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает создание в министерствах временных проектных групп, которым будет выплачиваться отдельное вознаграждение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство в законопроекте о государственном бюджете на 2026 год предлагает отдельной статьей установить, что в 2026 году «с целью оперативного выявления проблемных вопросов в соответствующих сферах деятельности, разработки предложений по принятию управленческих решений, которые требуют применения инновационных подходов, направленных на устранение системных проблем», в министерствах могут создаваться временные проектные группы. Непосредственно в законе о бюджете предлагается установить, что численность одной временной проектной группы может составлять не более 15 человек.

Количество работников министерства, которые входят в состав временной проектной группы в течение года, не может превышать 7% штатной численности такого министерства по состоянию на 1 января 2026 года.

За работу во временной проектной группе осуществляется выплата вознаграждения, которое является частью государственных гарантий, направленных на компенсацию расходов, возникающих в связи с выполнением служебных обязанностей, за счет средств бюджетной программы «Обеспечение институциональной состоятельности органов государственной власти».

Размер и условия выплаты вознаграждения за участие в работе временной проектной группы устанавливается Кабмином.

Такое вознаграждение не учитывается при исчислении средней заработной платы и не применяется для целей начисления пенсий и перерасчета ранее назначенных пенсий.

Как объясняет правительство, «в связи с необходимостью урегулирования срочных задач в рамках реализации Программы деятельности Кабмина предлагается возможность создания в министерствах кросс-секторальных групп по результатам работы которых будет выплачиваться вознаграждение, размер которого будет определяться решением Кабмина».

Впрочем, из этого объяснения не следует, в связи с чем норму о создании таких проектных групп предлагается ввести именно в закон о бюджете, а не урегулировать данный вопрос на уровне подзаконных актов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бюджет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проект бюджета на 2026 год предусматривает создание в министерствах временных проектных групп, которым будет выплачиваться отдельное вознаграждение

Кабмин решил прописать создание проектных групп в министерствах в законопроекте о бюджете, а не на уровне подзаконных актов.

В 2026 году в госорганах, где провели классификацию должностей, определенные спецзаконами повышающие коэффициенты и кратные размеры должностных окладов не применяются — проект бюджета

Как объясняет правительство, это означает «продолжение в 2026 году оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, на условиях, введенных в 2024–2025 годах»

В Украине насчитывается 768 тысяч неисполненных решений суда по соцвыплатам, на исполнение которых нужно выплатить 85,6 млрд грн

Также в правительстве назвали фискальным риском рост объема расходов на пенсионные выплаты за выслугу лет военнослужащим, что может быть обусловлено демобилизацией в случае окончания активных боевых действий и завершения военного положения.

Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

ГСА продолжает проверки военного учета сотрудников в судах — на очереди суды Ровенской области

В ГСА сообщили, что проверки уже проведены в судах Киева и Киевской области.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді