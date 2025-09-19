Треть всех средств на оборону в 2026 году пойдет на оружие, — Роксолана Пидласа

Роксолана Пидласа подчеркнула, что больше половины расходов предусмотрено направить на денежное обеспечение военнослужащих, а 955 млрд грн – на закупку и производство вооружения.

В Верховной Раде 19 сентября представили проект государственного бюджета на 2026 год: 2,8 трлн грн пойдет на национальную безопасность и оборону, а 955 млрд грн – на закупку и производство вооружения. Об этом сообщила народный депутат от «Слуги Народа», глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Она подчеркнула, что основным приоритетом бюджета остается национальная безопасность и оборона, на что предусмотрено направить 2,8 трлн грн.

Народная избранница отметила, что больше половины расходов – около 45% – предусмотрено направить на денежное обеспечение военнослужащих, а рекордные 955 млрд грн (1/3 всех средств на оборону) – на закупку и производство вооружения.

«В следующем году мы будем отдавать каждую заработанную и заемную в Украине гривну на нужды нацбезопасности и обороны, потому что сейчас международные партнеры не позволяют нам использовать деньги, которые они дают в бюджет, на закупки оружия (кроме гранта Великобритании) и денежное обеспечение военнослужащих», – отметила Пидласа.

В то же время, добавила она, все невойсковые расходы остаются в плоскости дефицита государственного бюджета. Потребность в международном финансировании составит $45,5 млрд, из которых $18 млрд – незакрытая потребность.

«С начала войны для балансирования бюджета мы вынуждены были осуществлять значительные заимствования. В результате государственный долг продолжает расти и к концу следующего года может достичь 101,6% прогнозного ВВП (против 43,3% в 2021 году)», – сообщила глава бюджетного комитета.

Такая ситуация, отметила Роксолана Пидласа, сохранится до окончания активных боевых действий, пока около 60% бюджета будет направляться на оборону.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что проект бюджета на 2026 год предусматривает создание в министерствах временных проектных групп, которым будет выплачиваться отдельное вознаграждение.

