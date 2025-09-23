Опубликование актов органов адвокатского самоуправления в контексте решения КСУ: онлайн-лекция судей Конституционного Суда

Судьи КСУ Виктор Городовенко, Олег Первомайский и Галина Юровская подчеркнули ключевые аспекты Решения № 4-р(ІІ)/2025 по делу относительно опубликования актов органов адвокатского самоуправления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко, Олег Первомайский и Галина Юровская провели онлайн-лекцию на тему: «Опубликование актов органов адвокатского самоуправления в контексте Решения КСУ».

Судьи обратили внимание на ключевые аспекты Решения № 4-р(ІІ)/2025 по конституционной жалобе Вячеслава Плескача относительно опубликования актов органов адвокатского самоуправления.

В этом решении Суд признал конституционным предписание статьи 57 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» от 5 июля 2012 года, согласно которому «решения органов адвокатского самоуправления вступают в силу со дня их принятия, если иной срок не предусмотрен решениями».

Судья Галина Юровская ознакомила с решением Суда, привела позиции Председателя Верховной Рады Украины, Министра юстиции Украины, Главы Комитета Ассоциации юристов Украины по конституционному праву, административному праву и правам человека, Главы Национальной ассоциации адвокатов Украины в этом деле, а также обозначила отдельные позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Она акцентировала внимание на ряде решений ЕСПЧ, который последовательно отстаивает позицию относительно важной роли адвокатов в судебной системе, которые напрямую вовлечены в ее функционирование для защиты прав и интересов участников судебных производств.

Судья также отметила, что по Конституции Украины адвокатура является составной частью системы правосудия и действует для предоставления профессиональной правовой помощи в Украине. В этом контексте Галина Юровская проанализировала развитие определенных юридических позиций Суда и сосредоточила внимание на правовых подходах, сформированных в данном решении.

В частности, Суд указал:

решения и другие акты органов адвокатского самоуправления применимы только к определенному и профессионально обусловленному кругу лиц – адвокатам, они регулируют профессиональную деятельность адвокатов и не определяют их прав и обязанностей в понимании частей второй и третьей статьи 57 Конституции Украины и других ее положений;

принятое Радой адвокатов Украины Решение № 191 является нормативным актом, который регулирует обозначенный в нем сегмент отношений по организационному обеспечению деятельности адвокатов, а именно определяет порядок добровольного (по желанию) внесения адвокатом дополнительных сведений в Единый реестр адвокатов Украины и не устанавливает прав и обязанностей.

Судья Виктор Городовенко отметил, что в 2016 году произошли изменения в Конституции Украины в части правосудия, согласно которым адвокатура стала одним из обязательных элементов системы правосудия. Он обратил внимание на развитие практики органа конституционной юрисдикции относительно права каждого на правовую помощь и значения адвокатуры в демократическом государстве. Судья подчеркнул, что это право закреплено в статье 59 Конституции Украины, оно является конституционным и неотъемлемым. При этом в его содержании существует так называемое «ядро», которое гарантирует его реальную реализацию.

Виктор Городовенко напомнил о решениях, в которых Суд применял системный принцип толкования Основного Закона, сочетая статью 59 Конституции Украины (право на профессиональную правовую помощь) со статьей 131-2 (принципы организации и роль адвокатуры).

В частности, в Решении № 4-в/2019 от 31 октября 2009 года Суд указал, что из анализа части первой статьи 131-2 Конституции Украины в системной связи со статьей 59 следует позитивная обязанность государства, заключающаяся в обеспечении участия адвоката в предоставлении профессиональной правовой помощи лицу для обеспечения ее эффективного доступа к правосудию за счет средств государства в случаях, предусмотренных законом.

Судья также обратил внимание на выводы Консультативного совета европейских судей относительно роли прокуроров и адвокатов в осуществлении правосудия. Европейский опыт подтверждает, что без этих ключевых институтов невозможно обеспечить справедливое, эффективное и качественное правосудие, основанное на верховенстве права.

Во время лекции судья Олег Первомайский акцентировал внимание на процедурных аспектах принятия решения и его предпосылках, а также рассказал об особенностях реализации положений Конституции Украины, которые определяют статус адвокатуры и роль адвокатов.

В частности, в его выступлении речь шла о том, как Суд подходил к анализу этой конституционной жалобы. Отдельно судья сделал акцент на процедуре вступления в силу нормативно-правовых актов и доведения их до сведения граждан.

Олег Первомайский подчеркнул, что конституционные изменения 2016 года и совершенствование практики Конституционного Суда Украины стали важным шагом в развитии отечественной конституционной доктрины, формировании конституционной культуры, стандартов взаимного уважения, в частности в сфере адвокатуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.