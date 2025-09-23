Оприлюднення актів органів адвокатського самоврядування в контексті рішення КСУ: онлайн-лекція суддів Конституційного Суду

Судді КСУ Віктор Городовенко, Олег Первомайський та Галина Юровська наголосили на ключових аспектах Рішення № 4-р(ІІ)/2025 у справі щодо оприлюднення актів органів адвокатського самоврядування.

Судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко, Олег Первомайський та Галина Юровська провели онлайн-лекцію на тему: «Оприлюднення актів органів адвокатського самоврядування в контексті Рішення КСУ».

Судді наголосили на ключових аспектах Рішення № 4-р(ІІ)/2025 у справі за конституційною скаргою В’ячеслава Плескача щодо оприлюднення актів органів адвокатського самоврядування.

У цьому рішенні Суд визнав конституційним припис статті 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року, за яким «рішення органів адвокатського самоврядування набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інший строк не передбачений рішеннями».

Суддя Галина Юровська ознайомила з рішенням Суду, навела позиції Голови Верховної Ради України, Міністра юстиції України, Голови Комітету Асоціації правників України з конституційного права, адміністративного права та прав людини, Голови Національної асоціації адвокатів України в цій справі, окреслила окремі позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Вона акцентувала увагу на низці рішень ЄСПЛ, який послідовно обстоює позицію стосовно важливої ролі адвокатів у судовій системі, які безпосередньо залучені до її функціонування задля захисту прав та інтересів учасників судових проваджень.

Суддя також зазначила, що за Конституцією України адвокатура є складником системи правосуддя та діє для надання професійної правничої допомоги в Україні. У цьому контексті Галина Юровська проаналізувала розвиток певних юридичних позицій Суду та зосередила увагу на юридичних позиціях, сформованих у цьому рішенні.

Зокрема, Суд у рішенні зазначив таке:

- рішення та інші акти органів адвокатського самоврядування застосовні лише щодо визначеного і професійно обумовленого кола осіб – адвокатів, вони внормовують професійну діяльність адвокатів та не визначають їхніх прав і обов’язків у розумінні частин другої та третьої статті 57 Конституції України та інших її приписів;

- ухвалене Радою адвокатів України Рішення № 191 є нормативним актом, що врегульовує окреслений у ньому сегмент відносин із організаційного забезпечення діяльності адвокатів, а саме визначає порядок добровільного (за бажанням) унесення адвокатом додаткових відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України і не встановлює прав та обов’язків.

Суддя Віктор Городовенко зазначив, що у 2016 році відбулися зміни до Конституції України в частині правосуддя, згідно з якими адвокатура стала одним із неодмінних складників системи правосуддя. Він звернув увагу на розвиток практики органу конституційної юрисдикції щодо права кожного на правничу допомогу та значення адвокатури у демократичній державі. Суддя підкреслив, що це право втілене у статті 59 Конституції України, воно є одним із конституційних і невід’ємних. Водночас, за його словами, у змісті цього права існує так зване „ядро“, яке становить гарантію його реальної дії.

Віктор Городовенко окреслив рішення, в яких Суд застосував системний принцип тлумачення Основного Закону, поєднавши статтю 59 Конституції України (право на професійну правничу допомогу) з її статтею 131-2 (засади організації і роль адвокатури).

Зокрема, у Рішенні № 4-в/2019 від 31 жовтня 2009 року Суд зазначив, що з аналізу частини першої статті 131-2 Конституції України у системному зв’язку з її статтею 59 випливає позитивний обов’язок держави, який полягає в гарантуванні участі адвоката у наданні професійної правничої допомоги особі з метою забезпечення її ефективного доступу до правосуддя за рахунок коштів держави у випадках, передбачених законом.

Суддя звернув увагу на висновки Консультативної ради європейських суддів щодо ролі прокурорів та адвокатів у здійсненні правосуддя. Європейський досвід підтверджує, що без цих ключових інституцій неможливо забезпечити справедливе, ефективне і якісне правосуддя, засноване на верховенстві права.

Під час лекції суддя Олег Первомайський наголосив на процедурних аспектах ухвалення рішення та його передумовах, а також розповів про особливості реалізації приписів Конституції України, що визначають статус адвокатури та роль адвокатів.

Зокрема, у його виступі йшлося про те, як Суд підходив до аналізу цієї конституційної скарги. Окремо суддя закцентував увагу на процедурі набрання чинності нормативно-правовими актами та доведення їх до відома громадян.

Олег Первомайський підкреслив, що конституційні зміни 2016 року та удосконалення практики Конституційного Суду України стали важливим кроком у розвитку вітчизняної конституційної доктрини, формуванні конституційної культури, стандартів взаємоповаги, зокрема у сфері адвокатури.

