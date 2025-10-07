В центре Парижа прогремел взрыв возле резиденции премьера Франции Лекорню, видео

Возле резиденции премьер-министра в Париже раздался взрыв и вспыхнул фургон.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В центре Парижа раздались взрывы, после чего вспыхнул фургон. Это произошло недалеко от резиденции премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, который ранее подал в отставку.

Как сообщает Le Parisien, взрыв произошел во время запланированной встречи премьера Лекорню с коллегами-политиками из центрального блока. На встрече присутствовали Эдуар Филипп, глава Национального собрания Яэль Браун-Пиве и глава Сената Жерар Ларше.

По данным полиции, внутри находились баллоны с газом, что вызвало опасения по поводу возможного взрыва.

По информации полиции, пламя быстро охватило фургон, однако пожарные оперативно локализовали возгорание. Над местом события поднималось густое облако черного дыма, которое видели жители окрестных кварталов. Огонь не распространился на соседние дома, никто не пострадал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.