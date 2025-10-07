Верховная Рада одобрила законопроект о ведении кредитной истории граждан

Данные кредитных историй граждан будут хранить до 10 лет – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 14013 о кредитной истории граждан, который инициировали народные депутаты Ольга Василевская-Смаглюк, Даниил Гетманцев, Андрей Мотовиловец и другие. Законопроектом предлагается урегулировать:

объем информации, включаемой в кредитную историю, регулярность ее обновления, сроки хранения данных в кредитной истории (до 10 лет), порядок их уничтожения; обязательное регулярное обновление информации о выполнении денежных обязательств;

правовые последствия (в виде ничтожности сделки) в случае заключения кредитной сделки с субъектом кредитной истории после распространения на рынке кредитования информации о его нежелании заключать кредитные сделки, механизм распространения такой информации;

порядок авторизации бюро кредитных историй, в частности: установлены требования к их структуре собственности, деловой репутации руководителей и владельцев существенного участия;

механизм трансграничного обмена данными с бюро кредитных историй;

правовые основы создания и функционирования публичного электронного реестра – Реестра бюро кредитных историй;

правовые основы раскрытия бюро кредитных историй информации, составляющей банковскую тайну, тайну финансовой услуги.

В то же время Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) парламента подчеркнуло, что одним из ключевых вопросов при регулировании оборота информации о кредитных историях является вопрос защиты и обработки персональных данных.

«В данном аспекте не вызывает сомнения, что сбор, обмен и хранение персональных данных заемщика с целью оценки его платежеспособности допустимы с точки зрения защиты прав других лиц, общественных интересов. Однако вопрос оправданности и масштаба государственного вмешательства в частную жизнь на предмет соблюдения принципа пропорциональности (нечрезмерности) персональных данных относительно легитимной цели в сопроводительных документах к проекту не рассматриваются», – отметили в ГНЭУ.

В частности, предостережение вызывает предлагаемый объем информации, составляющей кредитную историю.

«Выглядит непонятной необходимость сбора информации об адресе фактического места жительства физического лица, ФЛП; сведениях о текущей трудовой деятельности и сообщенном субъектом кредитной истории уровне доходов; сведениях о гражданском состоянии субъекта кредитной истории и количестве лиц, находящихся на его иждивении и т.п.» – заметили в экспертном управлении.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.