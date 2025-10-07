Верховная Рада одобрила законопроект о ведении кредитной истории граждан

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 14013 о кредитной истории граждан, который инициировали народные депутаты Ольга Василевская-Смаглюк, Даниил Гетманцев, Андрей Мотовиловец и другие. Законопроектом предлагается урегулировать:
В то же время Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) парламента подчеркнуло, что одним из ключевых вопросов при регулировании оборота информации о кредитных историях является вопрос защиты и обработки персональных данных.
«В данном аспекте не вызывает сомнения, что сбор, обмен и хранение персональных данных заемщика с целью оценки его платежеспособности допустимы с точки зрения защиты прав других лиц, общественных интересов. Однако вопрос оправданности и масштаба государственного вмешательства в частную жизнь на предмет соблюдения принципа пропорциональности (нечрезмерности) персональных данных относительно легитимной цели в сопроводительных документах к проекту не рассматриваются», – отметили в ГНЭУ.
В частности, предостережение вызывает предлагаемый объем информации, составляющей кредитную историю.
«Выглядит непонятной необходимость сбора информации об адресе фактического места жительства физического лица, ФЛП; сведениях о текущей трудовой деятельности и сообщенном субъектом кредитной истории уровне доходов; сведениях о гражданском состоянии субъекта кредитной истории и количестве лиц, находящихся на его иждивении и т.п.» – заметили в экспертном управлении.
Автор: Наталя Мамченко
