Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 14013 про кредитну історію громадян, який ініціювали народні депутати Ольга Василевська-Смаглюк, Данило Гетманцев, Андрій Мотовиловець та інші. Законопроектом пропонується врегулювати:
Водночас Головне науково-експертне управління (ГНЕУ) парламенту підкреслило, що одним з ключових питань при регулюванні обігу інформації про кредитні історії є питання захисту і обробки персональних даних.
«В даному аспекті не викликає сумніву, що збір, обмін та зберігання персональних даних позичальника з метою оцінки його платоспроможності є допустимими з точки зору захисту прав інших осіб, суспільних інтересів. Водночас питання виправданості та масштабу державного втручання в приватне життя на предмет дотримання принципу пропорційності (ненадмірності) персональних даних щодо легітимної мети у супровідних документах до проекту не розглядаються», зауважили в ГНЕУ.
Зокрема, застереження викликає пропонований обсяг інформації, що складає кредитну історію.
«Виглядає незрозумілою необхідність збирання інформації про адресу фактичного місця проживання фізичної особи, ФОП; відомостей про поточну трудову діяльність та повідомлений суб’єктом кредитної історії рівень доходів; відомостей про цивільний стан суб'єкта кредитної історії та кількість осіб, які перебувають на його утриманні тощо» – зауважили в експертному управлінні.
Автор: Наталя Мамченко
