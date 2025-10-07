Практика судів
Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

13:00, 7 жовтня 2025
Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 14013 про кредитну історію громадян, який ініціювали народні депутати Ольга Василевська-Смаглюк, Данило Гетманцев, Андрій Мотовиловець та інші. Законопроектом пропонується врегулювати:

  • обсяг інформації, що включається в кредитну історію, регулярності її оновлення, строків зберігання даних у кредитній історії (до 10 років), порядку їх знищення; обов’язкове регулярне оновлення інформації про виконання грошових зобов'язань;
  • правові наслідків (у вигляді нікчемності правочину) у разі укладення кредитного правочину з суб'єктом кредитної історії після поширення на ринку кредитування інформації про його небажання укладати кредитні правочини, механізм поширення такої інформації;
  • порядок авторизації бюро кредитних історій, зокрема: встановлено вимоги до їх структури власності, ділової репутації керівників та власників істотної участі;
  • механізм транскордонного обміну даними з бюро кредитних історій;
  • правові засади створення та функціонування публічного електронного реєстру – Реєстру бюро кредитних історій;
  • правові засади розкриття бюро кредитних історій інформації, що становить банківську таємницю, таємницю фінансової послуги.

Водночас Головне науково-експертне управління (ГНЕУ) парламенту підкреслило, що одним з ключових питань при регулюванні обігу інформації про кредитні історії є питання захисту і обробки персональних даних.

«В даному аспекті не викликає сумніву, що збір, обмін та зберігання персональних даних позичальника з метою оцінки його платоспроможності є допустимими з точки зору захисту прав інших осіб, суспільних інтересів. Водночас питання виправданості та масштабу державного втручання в приватне життя на предмет дотримання принципу пропорційності (ненадмірності) персональних даних щодо легітимної мети у супровідних документах до проекту не розглядаються», зауважили в ГНЕУ.

Зокрема, застереження викликає пропонований обсяг інформації, що складає кредитну історію.

«Виглядає незрозумілою необхідність збирання інформації про адресу фактичного місця проживання фізичної особи, ФОП; відомостей про поточну трудову діяльність та повідомлений суб’єктом кредитної історії рівень доходів; відомостей про цивільний стан суб'єкта кредитної історії та кількість осіб, які перебувають на його утриманні тощо» – зауважили в експертному управлінні.

Автор: Наталя Мамченко

