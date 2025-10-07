В Киевской области 13-летняя девочка покончила с собой после издевательств отчима — прокуратура

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области отчиму сообщили о подозрении в доведении 13-летней падчерицы до самоубийства. Мужчина бил ребенка, издевался над ним и выгонял на улицу зимой. Об этом сообщает областная прокуратура.

Согласно данным следствия, мужчина на протяжении нескольких лет издевался над своей падчерицей — унижал ее, оскорблял нецензурными словами, заставлял выполнять всю домашнюю работу и ухаживать за младшими детьми. Из-за этого девочка была лишена возможности нормально учиться и отдыхать.

Подозреваемый также выгонял ребенка из дома зимой без верхней одежды, публично унижал и угрожал отдать в детский дом.

Девочка находилась в материальной зависимости от отчима, поскольку именно он обеспечивал семью. Постоянное психологическое насилие, страх и беспомощность привели к тяжелым эмоциональным последствиям, в результате которых ребенок совершил самоубийство.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила от механической асфиксии в результате повешения.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

