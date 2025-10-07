На Київщині 13-річна дівчинка наклала на себе руки після знущань вітчима — прокуратура

Чоловік протягом кількох років принижував дівчинку, бив її, виганяв узимку на вулицю та погрожував віддати до дитячого будинку.

У Київській області вітчиму повідомили про підозру у доведенні 13-річної падчерки до самогубства. Чоловік бив дитину, знущався з неї та виганяв на вулицю взимку. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік протягом кількох років знущався зі своєї падчерки — принижував її, ображав нецензурними словами, змушував виконувати всю хатню роботу й доглядати за молодшими дітьми. Через це дівчинка була позбавлена можливості нормально навчатися та відпочивати.

Підозрюваний також виганяв дитину з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував і погрожував віддати до дитячого будинку.

Дівчинка перебувала у матеріальній залежності від вітчима, оскільки саме він утримував родину. Постійне психологічне насильство, страх і беззахисність призвели до тяжких емоційних наслідків, у результаті яких дитина вчинила самогубство.

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала від механічної асфіксії внаслідок повішення.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

