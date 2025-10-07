Андрей Пышный: Международная финансовая поддержка — это фактически оплата за безопасность, которую гарантирует Украина

Глава НБУ подчеркнул, что международная помощь приобрела признаки фундаментального фактора платежного баланса, поскольку по своей сути является оплатой партнёрами услуг по обеспечению безопасности.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что международная финансовая поддержка Украины приобрела признаки фундаментального фактора платежного баланса, поскольку фактически она является оплатой партнерами услуг по обеспечению безопасности.

Пышный подчеркнул, что стабильность внешнего финансирования сегодня является гарантией экономического равновесия государства.

«На сегодняшний день Украина фактически является единственным поставщиком таких услуг безопасности. Следовательно, стабильность этих поступлений можно считать достаточной и гарантированной на ближайшие годы», — отметил глава НБУ.

По его словам, международные партнеры поддерживают Украину не только финансово, но и признают ее роль в глобальной безопасности. Именно поэтому объемы помощи остаются прогнозируемыми, что позволяет Нацбанку поддерживать стабильность гривны и сдерживать инфляцию даже в военных условиях.

Пышный напомнил, что уже состоялось восемь успешных пересмотров программы расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ), а сейчас ведутся переговоры о потенциальной новой программе, чтобы сохранить прочную основу для консолидации международной помощи Украине и в дальнейшем.

«Каждый раз мы доказываем, насколько эффективны в выполнении своих обязательств. И это наш сильный аргумент, учитывая, насколько важна для нашей страны стабильность внешнего финансирования», — подчеркнул он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Как известно, 1 октября лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к общему мнению.

Позже стало известно, что Европейский совет продолжит обсуждение вопроса предоставления Украине репарационного займа за счет иммобилизованных российских активов 23–24 октября.

Напомним, глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа заявляла, что в начале ноября миссия МВФ проведет официальные переговоры по поводу подготовки новой программы с Украиной. В новой программе также будет уделяться внимание судебной реформе и антикоррупционным мерам.

