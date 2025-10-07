Практика судів
Андрій Пишний: Міжнародна фінансова підтримка — це фактично оплата за безпеку, яку гарантує Україна

14:18, 7 жовтня 2025
Голова НБУ наголосив, що міжнародна допомога набула ознак фундаментального чинника платіжного балансу, оскільки за своєю суттю вона є оплатою партнерами послуг безпеки.
Фото: forbes.ua
Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що міжнародна фінансова підтримка України набула ознак фундаментального чинника платіжного балансу, оскільки фактично вона є оплатою партнерами послуг з безпеки.

Пишний наголосив, що стабільність зовнішнього фінансування сьогодні є гарантією економічної рівноваги держави.

«На сьогодні Україна фактично є єдиним постачальником таких послуг безпеки. Отже, стабільність цих надходжень можна вважати достатньою та гарантованою на найближчі роки», — зазначив голова НБУ.

За його словами, міжнародні партнери підтримують Україну не лише фінансово, а й визнають її роль у глобальній безпеці. Саме тому обсяги допомоги залишаються прогнозованими, що дозволяє Нацбанку підтримувати стабільність гривні та стримувати інфляцію, навіть у воєнних умовах.

Пишний нагадав, що пройшли вже вісім успішних переглядів програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ), а зараз ведуться перемовини про потенційну нову програму, щоб зберегти міцну основу на консолідації міжнародної допомоги для України й надалі.

«Кожного разу ми доводимо, наскільки ефективними є у виконанні своїх зобов’язань. І це наш сильний аргумент, зважаючи на те, якою важливою для нашої країни є стабільність зовнішнього фінансування», – наголосив він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 1 жовтня лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки.

Згодом стало відомо, що Європейська Рада продовжить обговорення питання надання Україні репараційної позики за рахунок іммобілізованих російських активів 23–24 жовтня.

Нагадаємо, голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа заявляла, що на початку листопада місія МВФ проведе офіційні перемовини стосовно підготовки нової програми з Україною. У новій програмі теж буде приділятися увага судовій реформі та антикорупційним заходами. 

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

Суддя Сергій Должко, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і висловлював у рішеннях думку, що є «зовнішні сили» у вигляді глобалістів, які діють не в інтересах українських громадян, звільнений з посади.

Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Справедливий виняток або можливість для уникнення покарання — чи потрібен «імунітет» українським агентам, які «працюють» на окупованій території

Законопроект, який пропонує встановити «правила гри» для агентів українських спецслужб на окупованих територіях, досі не розглянутий парламентом.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
