Андрій Пишний: Міжнародна фінансова підтримка — це фактично оплата за безпеку, яку гарантує Україна

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що міжнародна фінансова підтримка України набула ознак фундаментального чинника платіжного балансу, оскільки фактично вона є оплатою партнерами послуг з безпеки.

Пишний наголосив, що стабільність зовнішнього фінансування сьогодні є гарантією економічної рівноваги держави.

«На сьогодні Україна фактично є єдиним постачальником таких послуг безпеки. Отже, стабільність цих надходжень можна вважати достатньою та гарантованою на найближчі роки», — зазначив голова НБУ.

За його словами, міжнародні партнери підтримують Україну не лише фінансово, а й визнають її роль у глобальній безпеці. Саме тому обсяги допомоги залишаються прогнозованими, що дозволяє Нацбанку підтримувати стабільність гривні та стримувати інфляцію, навіть у воєнних умовах.

Пишний нагадав, що пройшли вже вісім успішних переглядів програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ), а зараз ведуться перемовини про потенційну нову програму, щоб зберегти міцну основу на консолідації міжнародної допомоги для України й надалі.

«Кожного разу ми доводимо, наскільки ефективними є у виконанні своїх зобов’язань. І це наш сильний аргумент, зважаючи на те, якою важливою для нашої країни є стабільність зовнішнього фінансування», – наголосив він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 1 жовтня лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки.

Згодом стало відомо, що Європейська Рада продовжить обговорення питання надання Україні репараційної позики за рахунок іммобілізованих російських активів 23–24 жовтня.

Нагадаємо, голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа заявляла, що на початку листопада місія МВФ проведе офіційні перемовини стосовно підготовки нової програми з Україною. У новій програмі теж буде приділятися увага судовій реформі та антикорупційним заходами.

