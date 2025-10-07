В Украине введут штрафные баллы для водителей — за их накопление будут забирать водительское удостоверение, — Владимир Крейденко

Заместитель комитета парламента по вопросам транспорта Владимир Крейденко заявил, что в Украине появится система штрафных баллов для водителей.

Фото: slovoidilo.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине готовятся внедрить систему штрафных баллов, которая уже давно используется в странах Европейского Союза, чтобы наказывать водителей за регулярные нарушения правил дорожного движения. Об этом рассказал заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в эфире телемарафона.

«Эта система очень интересная, она уже давно используется в Европейском Союзе. Ее философия в том, чтобы люди знали: если они регулярно нарушают правила дорожного движения — независимо, касается ли это скоростного режима, парковки или создания каких-то аварийных ситуаций и так далее — они накапливают баллы. И в зависимости от того, сколько баллов они накопили, это может повлиять на то, что они могут потерять свое водительское удостоверение», — рассказал он.

Владимир Крейденко отметил, что в Украине есть водители, которые регулярно превышают скорость и накапливают штрафы, но продолжают рисковать своей жизнью и жизнью других участников движения.

«У нас же, если ты можешь каждый день нарушать скоростной режим — а есть такие лихачи, как говорят, и мажоры, у которых каждый день по 10 штрафов, — но продолжаешь быстро ездить на машине, создавать аварийные ситуации, подвергать опасности себя и других людей. Соответственно, в законодательстве вообще не предусмотрена никакая дополнительная ответственность для таких людей», — сказал он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Дії теперь отображаются фото и видео нарушения ПДД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.