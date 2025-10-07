Практика судов
  1. В Украине
  2. / Авто

В Украине введут штрафные баллы для водителей — за их накопление будут забирать водительское удостоверение, — Владимир Крейденко

16:00, 7 октября 2025
Заместитель комитета парламента по вопросам транспорта Владимир Крейденко заявил, что в Украине появится система штрафных баллов для водителей.
В Украине введут штрафные баллы для водителей — за их накопление будут забирать водительское удостоверение, — Владимир Крейденко
Фото: slovoidilo.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине готовятся внедрить систему штрафных баллов, которая уже давно используется в странах Европейского Союза, чтобы наказывать водителей за регулярные нарушения правил дорожного движения. Об этом рассказал заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в эфире телемарафона.

«Эта система очень интересная, она уже давно используется в Европейском Союзе. Ее философия в том, чтобы люди знали: если они регулярно нарушают правила дорожного движения — независимо, касается ли это скоростного режима, парковки или создания каких-то аварийных ситуаций и так далее — они накапливают баллы. И в зависимости от того, сколько баллов они накопили, это может повлиять на то, что они могут потерять свое водительское удостоверение», — рассказал он.

Владимир Крейденко отметил, что в Украине есть водители, которые регулярно превышают скорость и накапливают штрафы, но продолжают рисковать своей жизнью и жизнью других участников движения.

«У нас же, если ты можешь каждый день нарушать скоростной режим — а есть такие лихачи, как говорят, и мажоры, у которых каждый день по 10 штрафов, — но продолжаешь быстро ездить на машине, создавать аварийные ситуации, подвергать опасности себя и других людей. Соответственно, в законодательстве вообще не предусмотрена никакая дополнительная ответственность для таких людей», — сказал он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Дії теперь отображаются фото и видео нарушения ПДД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

водительские права автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Высший совет правосудия уволил судью Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и ссылался в решениях на «внешнее управление»

Судья Сергей Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и высказывал в решениях мнение, что есть «внешние силы» в виде глобалистов, действующие не в интересах украинских граждан, уволен с должности.

Верховная Рада одобрила законопроект о ведении кредитной истории граждан

Данные кредитных историй граждан будут хранить до 10 лет – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Справедливое исключение или возможность избежать наказания – нужен ли «иммунитет» украинским агентам, которые «работают» на оккупированной территории

Законопроект, который предлагает установить «правила игры» для агентов украинских спецслужб на оккупированных территориях, до сих пор не рассмотрен парламентом.

Верховная Рада одобрила законопроект об усилении мер государственного надзора за бизнесом

В КАСУ установят процедуру сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора и контроля в суд о принятии мер реагирования и обязательстве субъектов хозяйствования допустить должностных лиц органов государственного надзора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя