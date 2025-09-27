В Дии теперь отображаются фото и видео нарушения ПДД

В сервисных центрах МВД нельзя проверить информацию о штрафах за нарушения правил дорожного движения – это компетенция Патрульной полиции. Об этом сообщили в Сервисном центре МВД в Киевской области.
Информацию о штрафах можно найти в «Дии». Там теперь отображаются фото и видео нарушения.
Размер штрафов:
Если оплатить штраф в течение 10 банковских дней, действует скидка 50%.
Проверить и оплатить штрафы можно:
Также в Сервисном центре напоминают водителям-новичкам: если в течение первых двух лет после получения удостоверения зафиксировано более двух админправонарушений (даже как пешеход), для обмена удостоверения придется снова сдавать экзамены. А если штраф получил владелец авто, но за рулем находился другой человек – необходимо назначить надлежащего пользователя.
