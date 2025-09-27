У Дії тепер відображаються фото і відео порушення ПДР

У сервісних центрах МВС не можна перевірити інформацію щодо штрафів за порушення правил дорожнього руху – це компетенція Патрульної поліції. Про це повідомили в Сервісному центрі МВС в Київській області.
Інформацію про штрафи можна знайти у «Дії». Там тепер відображаються фото і відео порушення.
Розмір штрафів:
Якщо сплатити штраф упродовж 10 банківських днів, діє знижка 50%.
Перевірити та оплатити штрафи можна:
Також у Сервісному центрі нагадують водіям-початківцям: якщо протягом перших двох років після отримання посвідчення зафіксовано більше ніж два адмінправопорушення (навіть як пішохід), для обміну посвідчення доведеться знову складати іспити. А якщо штраф отримав власник авто, але за кермом була інша людина – необхідно призначити належного користувача.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.