У Дії тепер відображаються фото і відео порушення ПДР

07:36, 27 вересня 2025
Інформацію про штрафи ПДР можна знайти у Дії.
У сервісних центрах МВС не можна перевірити інформацію щодо штрафів за порушення правил дорожнього руху – це компетенція Патрульної поліції. Про це повідомили в Сервісному центрі МВС в Київській області.

Інформацію про штрафи можна знайти у «Дії». Там тепер відображаються фото і відео порушення.

Розмір штрафів:

  • 340 грн — перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год;
  • 1700 грн — перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год.

Якщо сплатити штраф упродовж 10 банківських днів, діє знижка 50%.

Перевірити та оплатити штрафи можна:

  • на сайті МВС та у Кабінеті водія на сайті Головного сервісного центру МВС;
  • у застосунку або на порталі «Дія»;
  • через застосунок «Штрафи ПДР» або телеграм-бот;
  • у банках України (онлайн чи особисто).

Також у Сервісному центрі нагадують водіям-початківцям: якщо протягом перших двох років після отримання посвідчення зафіксовано більше ніж два адмінправопорушення (навіть як пішохід), для обміну посвідчення доведеться знову складати іспити. А якщо штраф отримав власник авто, але за кермом була інша людина – необхідно призначити належного користувача.

