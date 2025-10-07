В Україні введуть штрафні бали для водіїв — за їх накопичення забиратимуть водійське посвідчення, — Володимир Крейденко

Заступник комітету парламенту з питань транспорту Володимир Крейденко заявив, що в Україні з’явиться система штрафних балів для водіїв.

В Україні готуються впровадити систему штрафних балів, яка вже давно використовується в країна Європейського Союзу, щоб карати водіїв за регулярні порушення правил дорожнього руху. Про це розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко у ефірі телемарафону.

«Ця система, вона дуже цікава, вона давно вже використовується в Європейському Союзі. Її філософія в тому, щоб люди знали, що якщо вони регулярно порушують правила дорожнього руху, незалежно чи це швидкісний режим, чи це паркування, чи це створення якихось аварійних ситуацій і так далі, вони накопичують бали. І в залежності від того, скільки вони накопичували бали, це може впливати на те, що вони можуть втратити своє водійське посвідчення», — розповів він.

Володимир Крейденко зазначив, що в Україні є водії, які регулярно перевищують швидкість і накопичують штрафи, але продовжують ризикувати життям своєму та інших учасників руху.

«У нас же, якщо ти можеш кожен день порушувати швидкісний режим, і є такі ліхачі, як кажуть, і мажори, які кожен день по 10 штрафів мають, але продовжують швидко їхати на машині, створювати аварійні ситуації, наражати себе і людей небезпекою. Відповідно, в законодавстві зовсім не передбачено ніякої додаткової відповідальності для таких людей», — сказав він.

