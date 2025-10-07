Практика судів
  1. У світі

У центрі Парижа пролунав вибух біля резиденції прем'єра Франції Лекорню, відео

15:30, 7 жовтня 2025
Біля резиденції прем'єр-міністра в Парижі пролунав вибух і спалахнув фургон.
У центрі Парижа пролунав вибух біля резиденції прем'єра Франції Лекорню, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У центрі Парижа пролунали вибухи, після чого спалахнув фургон. Це сталось неподалік резиденції прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню, який раніше подав у відставку. 

Як повідомляє Le Parisien, вибух стався під час запланованої зустрічі прем'єра Лекорню з колегами-політиками з центрального блоку. На зустрічі були присутні Едуар Філіп, голова Національних зборів Яель Браун-Піве та голова Сенату Жерар Ларше.

За даними поліції, всередині знаходилися балони з газом, що викликало побоювання з приводу можливого вибуху.

За інформацією поліції, полум’я швидко охопило фургон, однак пожежники оперативно локалізували займання. Над місцем події здіймалася густа хмара чорного диму, яку бачили мешканці навколишніх кварталів. Вогонь не поширився на сусідні будинки, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, лідерка ультраправого «Національного обʼєднання» Франції Марін Ле Пен після відставки прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню заявила, що країні необхідно провести дострокові парламентських виборів. Також вона вважає, що відставка президента Емманюеля Макрона була б «мудрим рішенням».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Франція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

Суддя Сергій Должко, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і висловлював у рішеннях думку, що є «зовнішні сили» у вигляді глобалістів, які діють не в інтересах українських громадян, звільнений з посади.

Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Справедливий виняток або можливість для уникнення покарання — чи потрібен «імунітет» українським агентам, які «працюють» на окупованій території

Законопроект, який пропонує встановити «правила гри» для агентів українських спецслужб на окупованих територіях, досі не розглянутий парламентом.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва