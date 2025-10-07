Практика судів
У Києві судитимуть трьох осіб за спробу організувати вбивство заступника очільника МОЗ Сергія Дуброва

16:42, 7 жовтня 2025
За даними слідства, вони планували помститися лікарю за смерть знайомої.
У Києві судитимуть трьох осіб за спробу організувати вбивство заступника очільника МОЗ Сергія Дуброва
До суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох осіб, яких обвинувачують у підготовці замаху на життя першого заступника міністра охорони здоров’я України Сергія Дуброва. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, на лаві підсудних опинилися 37-річний киянин, 29-річний мешканець Київщини та їхня 22-річна спільниця. Їм інкримінують готування до умисного вбивства посадовця та незакінчений замах на придбання вогнепальної зброї, з якої вони планували скоїти злочин.

Як готували замах

Розслідування встановило, що у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень померла жінка, яка зазнала тяжких травм у ДТП. На зміні того дня чергував Сергій Дубров, який працює лікарем-анестезіологом.

Попри серйозність травм, друзі загиблої звинуватили лікаря у її смерті та вирішили помститися, вбивши його.

Обвинувачені стежили за медиком, орендуючи автомобілі та квартиру в житловому комплексі, де він мешкав. Вони також намагалися придбати пістолет системи «Стєчкін», який мав стати знаряддям убивства.

Однак злочинним намірам завадили правоохоронці, які затримали підозрюваних під час передачі грошей за зброю.

Додаткові обвинувачення

Окрім замаху на вбивство, двом фігурантам інкримінують також незаконне зберігання амфетаміну та PVP з метою збуту.

Їхні дії кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 263 та ч. 3 ст. 307 КК України.

Обвинувачені перебувають під вартою.

суд вбивство МОЗ Київ замах

