В Киеве будут судить трех человек за попытку организовать убийство заместителя главы Минздрава Сергея Дуброва

16:42, 7 октября 2025
По данным следствия, они планировали отомстить врачу за смерть знакомой.
В суд направлен обвинительный акт в отношении трех человек, которых обвиняют в подготовке покушения на жизнь первого заместителя министра здравоохранения Украины Сергея Дуброва. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, на скамье подсудимых оказались 37-летний киевлянин, 29-летний житель Киевской области и их 22-летняя сообщница. Им инкриминируют подготовку к умышленному убийству должностного лица и незавершенное покушение на приобретение огнестрельного оружия, из которого они планировали совершить преступление.

Как готовили покушение

Расследование установило, что в октябре 2024 года в одной из столичных больниц умерла женщина, получившая тяжелые травмы в ДТП. В тот день на смене дежурил Сергей Дубров, работающий врачом-анестезиологом.

Несмотря на серьезность травм, друзья погибшей обвинили врача в ее смерти и решили отомстить, убив его.

Обвиняемые следили за медиком, арендуя автомобили и квартиру в жилом комплексе, где он проживал. Они также пытались приобрести пистолет системы «Стечкин», который должен был стать орудием убийства.

Однако их преступным намерениям помешали правоохранители, задержав подозреваемых во время передачи денег за оружие.

Дополнительные обвинения

Кроме покушения на убийство, двум фигурантам также инкриминируют незаконное хранение амфетамина и PVP с целью сбыта.

Их действия квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 263 и ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Обвиняемые находятся под стражей.

