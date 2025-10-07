Верховний Суд назвав незаконним застосування коефіцієнтів зменшення до військових пенсій

Суд зазначив, що зміна умов пенсійного забезпечення військових може здійснюватися лише шляхом внесення змін до профільного закону.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав протиправним застосування коефіцієнтів зменшення до пенсій військовослужбовців на підставі положень Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік» та постанови Кабміну № 1 від 3 січня 2025 року «Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану».

Як вказали у Верховному Суді, зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», здійснюється виключно внесенням змін до цього Закону.

Застосування при обчисленні (перерахунку) розміру пенсій таких осіб приписів ст. 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2025 року № 1 «Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану», якими передбачено виплату таких пенсій із застосуванням коефіцієнтів зменшення пенсій, є протиправним і таким, що обмежує конституційне право на соціальний захист.

Суть справи

За обставинами цієї справи станом на грудень 2024 року розмір пенсії позивача становив 36 250,25 гривні.

3 січня 2025 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1 «Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану» (Постанова № 1) щодо обмеження виплати спеціальних пенсій на період воєнного стану у 2025 році.

На виконання Постанови № 1 ГУ ПФУ у Вінницькій області проведено перерахунок пенсії позивача з 1 січня 2025 року, здійснено її виплату з обмеженням максимальним розміром. Пенсійний орган повідомив позивача, що з 1 січня 2025 року йому здійснено перерахунок пенсії та що її розмір – 28 346,48 гривні.

Вважаючи, що відповідач протиправно здійснив виплату пенсії з 1 січня 2025 року з урахуванням граничного розміру та коефіцієнтів зменшення пенсії відповідно до п. 1 Постанови № 1, позивач звернувся до суду з позовом.

Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили. КАС ВС залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Позиція Верховного Суду

КАС ВС зазначив, що зміна правового регулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення осіб, які перебували на військовій службі, та деяких інших осіб можлива лише у випадку внесення відповідних змін, зокрема, до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Застосування при обчисленні (перерахунку) розміру пенсій громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, та інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, приписів ст. 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» і Постанови № 1, якими передбачено виплату таких пенсій, із застосуванням коефіцієнтів до суми пенсії, яка перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (що фактично призводить до обмеження розміру таких пенсій), є протиправним та таким, що обмежує гарантоване право на належний соціальний захист, передбачене ст. 46 Конституції України.

Застосувавши нормативно-правові акти, які не врегульовують умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України, протиправно обмеживши право позивача на належний соціальний захист, орган ПФУ вийшов за межі наданих повноважень, що є підставою для визнання протиправними його дій щодо перерахунку пенсії позивача.

Постанова КАС ВС від 11 вересня 2025 року у справі № 120/1081/25 (провадження № К/990/23102/25).

