В Албанії застрелили суддю під час засідання

Зловмисник стріляв у суддю Астріта Калая, який пропрацював 32 роки в системі правосуддя країни.

Фото: Gazment Bardhi / Facebook

В столиці Албанії, в місті Тирана, 6 жовтня вбили суддю апеляційного суду. У злочині підозрюють учасника судового процесу. Про це повідомила поліція Албанії.

Стрілянина сталася близько 15:40 у приміщенні Апеляційного суду Загальної юрисдикції Тирани під час судового процесу.

За попередньою інформацію, нападником був 30-річний чоловік з ініціалами Е.Ш., який брав участь у судовому процесі як одна зі сторін.

Він стріляв у суддю Астріта Калая, який пропрацював 32 роки в системі правосуддя країни. Невідомо, як чоловік зміг пройти до зали зі зброєю.

Фото: AP

