В Албании застрелили судью во время заседания

Злоумышленник стрелял в судью Астрита Калая, который проработал 32 года в системе правосудия страны.

Фото: Gazment Bardhi / Facebook

В столице Албании, в городе Тирана, 6 октября был убит судья апелляционного суда. В совершении преступления подозревают участника судебного процесса. Об этом сообщила полиция Албании.

Стрельба произошла около 15:40 в здании Апелляционного суда общей юрисдикции Тираны во время судебного заседания.

По предварительной информации, нападавшим был 30-летний мужчина с инициалами Э.Ш., который участвовал в судебном процессе как одна из сторон.

Он стрелял в судью Астрита Калая, проработавшего 32 года в системе правосудия страны. Неизвестно, как мужчине удалось пройти в зал со оружием.

Фото: AP

