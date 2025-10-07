МЗС про удари поблизу ЗАЕС: РФ свідомо створює ризики і блокує ремонт на станції

Україна закликала світ посилити тиск на Росію, щоб зупинити ядерний шантаж і запобігти загрозі для всієї Європи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство закордонних справ засуджує чергову небезпечну ескалацію РФ навколо Запорізької атомної електростанції та розглядає її обстріли як елемент свідомої стратегії із блокування ремонтних робіт.

Як повідомляє МЗС, серія обстрілів, зафіксована 6 жовтня МАГАТЕ поблизу ЗАЕС, є цілеспрямованим актом провокації з боку Росії. Ці дії вкотре свідчать про зухвале ігнорування міжнародного законодавства, базових принципів Статуту МАГАТЕ та ключових елементів ядерної безпеки.

У Києві глибоко стурбовані тим, що ЗАЕС вже близько двох тижнів функціонує без зовнішнього електропостачання, працюючи лише за рахунок нестабільних резервних джерел. Такий стан створює додаткову загрозу для безпеки об'єкта та довкілля.

МЗС України підтверджує готовність і надалі координувати зусилля з МАГАТЕ та міжнародними партнерами задля якнайшвидшого відновлення стабільної роботи ЗАЕС, забезпечення безперебійного енергопостачання та мінімізації ризиків аварійного характеру.

Україна закликає партнерів до додаткових колективних заходів політичного та санкційного впливу, щоб зупинити російський ядерний шантаж та відвернути катастрофу, яка матиме серйозні наслідки для всієї Європи.

"Україна наполягає: ядерна безпека не може бути предметом торгу. Відновлення зовнішнього енергопостачання ЗАЕС, повна демілітаризація майданчика та повернення станції під контроль України — необхідні та невідкладні кроки для захисту життя і здоров’я мільйонів людей", – зазначили у МЗС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.