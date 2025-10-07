МИД об ударах вблизи ЗАЭС: РФ сознательно создает риски и блокирует ремонт на станции

Украина призвала мир усилить давление на Россию, чтобы остановить ядерный шантаж и предотвратить угрозу всей Европе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство иностранных дел осуждает очередную опасную эскалацию РФ вокруг Запорожской атомной электростанции и рассматривает ее обстрелы как элемент сознательной стратегии по блокированию ремонтных работ.

Как сообщает МИД, серия обстрелов, зафиксированная 6 октября МАГАТЭ вблизи ЗАЭС, является целенаправленным актом провокации со стороны России. Эти действия в очередной раз свидетельствуют о дерзком игнорировании международного законодательства, базовых принципов Устава МАГАТЭ и ключевых элементах ядерной безопасности.

В Киеве глубоко озабочены тем, что ЗАЭС уже около двух недель функционирует без внешнего электроснабжения, работая только за счет нестабильных резервных источников. Такое состояние создает дополнительную угрозу безопасности объекта и окружающей среды.

МИД Украины подтверждает готовность и дальше координировать усилия с МАГАТЭ и международными партнерами для скорейшего возобновления стабильной работы ЗАЭС, обеспечения бесперебойного энергоснабжения и минимизации рисков аварийного характера.

Украина призывает партнеров к дополнительным коллективным мерам политического и санкционного влияния, чтобы остановить российский ядерный шантаж и предотвратить катастрофу, которая будет иметь серьезные последствия для всей Европы.

"Украина настаивает: ядерная безопасность не может быть предметом торга. Возобновление внешнего энергоснабжения ЗАЭС, полная демилитаризация площадки и возвращение станции под контроль Украины - необходимые и безотлагательные шаги по защите жизни и здоровья миллионов людей", - отметили в МИД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.