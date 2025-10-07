В Одесі продовжили дистанційне навчання у школах і дитсадках через погіршення погоди

За прогнозами синоптиків, 8 та 9 жовтня в Одеській області очікуються значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 м/с.

8 та 9 жовтня усі заклади освіти Одеси — школи та дитячі садки — працюватимуть у дистанційному форматі. Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич.

«Рішення про дистанційне продовжено… Погода, за даними синоптиків, погіршуватиметься», — зазначила посадовиця.

Нагадаємо, 7 жовтня в Одесі вже запровадили дистанційне навчання через оголошений жовтий рівень небезпеки.

Зокрема, 8 жовтня вранці та вдень на півдні Одещини лятимуть сильні дощі – II рівень небезпечності, помаранчевий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

